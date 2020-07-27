«М.Видео-Эльдорадо» начал работать по модели маркетплейса

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о запуске маркетплейса для расширения ассортимента продукции. При этом текущая бизнес-модель ритейлера сохранится. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе группы.

В рамках сотрудничества с производителями, ритейлерами и дистрибьюторами по модели маркетплейса «М.Видео-Эльдорадо» не будет закупать товары. Но компания получит комиссию за их реализацию. При этом магазины продолжат самостоятельно комплектовать бытовую технику и электронику, а также управлять стоком.

За счет новой модели работы компания начинает продажи дополнительных категорий товаров: электроинструментов, товаров для ухода за детьми, электронных игрушек, спортивных тренажеров.

По заявлению компании, к концу года количество прямых партнерских соглашений может составить около 60 штук. Частично интеграция партнеров будет происходить через платформу goods.ru, что не потребует дополнительных капитальных затрат.

С goods.ru «М.Видео» и «Эльдорадо» планируют работу в формате white label. То есть товары и партнёры будут интегрированы на сайты магазинов, используя платформу и решения маркетплейса.

Партнерские товары представлены на сайте через онлайн-витрины и в рамках подхода «бесконечная полка». Отмечено, что новый подход позволит ритейлеру исследовать новые ниши без риска для эффективности. Так, компания планирует увеличить общий ассортимент до 90 тысяч наименований с текущих 30 тысяч в течение нескольких месяцев.

Товары маркетплейса в «М.Видео» и «Эльдорадо» отмечены плашкой «товар партнёра» на сайте, в приложении покупателя и продавца. Они не участвуют в промоакциях. Но клиентам доступно оформление кредита и накопление бонусов в рамках программ лояльности. Также магазины осуществляют логистику и сервисное обслуживание товаров мерчантов. Процедуры возврата и обмена таких товаров стандартные.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» — российская розничная компания на рынке бытовой техники и электроники. По собственным данным, на 30 июня 2020 года группа объединяет 532 магазина под брендом «М.Видео», 505 магазинов под брендом «Эльдорадо» и 20 магазинов m_mobile в более чем 250 городах страны.

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