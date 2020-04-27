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Ритейлер «М.Видео — Эльдорадо» вышел на Ozon

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Группа «М.видео — Эльдорадо» запустила продажи на маркетплейсе Ozon. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ритейлера. 

Ритейлер «М.Видео — Эльдорадо» вышел на Ozon

27 апреля на Ozon появилась витрина «М.Видео», 29 апреля заработает витрина «Эльдорадо». В онлайн-маркетплейсе появится 20 тысяч товаров «М.видео — Эльдорадо». Цены будут такими же, что и у ритейлера. 

«М.видео — Эльдорадо» планирует использовать логистические мощности Ozon. Крупногабаритную технику ритейлер доставит своими силами. Это холодильники, стиральные и посудомоечные машины, телевизоры с большой диагональю. Сроки доставки рассчитываются автоматически. 

Ритейлер стремится привлечь новую аудиторию. В магазины сети обычно приходят за крупными покупками, а пользователи маркетплейсов совершают небольшие, но частые покупки. 

До выхода на Ozon «М.видео — Эльдорадо» не сотрудничало со сторонними площадками. Ритейлер продавал товары через собственные онлайн- и офлайн-магазины. Еще сеть использовала маркетплейс Goods.ru, который тоже принадлежит ей. 

Ритейлер неоднократно критиковал маркетплейсы. В 2014 году президент и председатель правления «М.видео» Александр Тынкован заявил, что онлайн-площадки в большинстве случаев предлагают контрафактный товар. 

Фото:  VPales / Shutterstock

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