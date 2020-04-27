Ритейлер «М.Видео — Эльдорадо» вышел на Ozon

Группа «М.видео — Эльдорадо» запустила продажи на маркетплейсе Ozon. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе ритейлера.

27 апреля на Ozon появилась витрина «М.Видео», 29 апреля заработает витрина «Эльдорадо». В онлайн-маркетплейсе появится 20 тысяч товаров «М.видео — Эльдорадо». Цены будут такими же, что и у ритейлера.

«М.видео — Эльдорадо» планирует использовать логистические мощности Ozon. Крупногабаритную технику ритейлер доставит своими силами. Это холодильники, стиральные и посудомоечные машины, телевизоры с большой диагональю. Сроки доставки рассчитываются автоматически.

Ритейлер стремится привлечь новую аудиторию. В магазины сети обычно приходят за крупными покупками, а пользователи маркетплейсов совершают небольшие, но частые покупки.

До выхода на Ozon «М.видео — Эльдорадо» не сотрудничало со сторонними площадками. Ритейлер продавал товары через собственные онлайн- и офлайн-магазины. Еще сеть использовала маркетплейс Goods.ru, который тоже принадлежит ей.

Ритейлер неоднократно критиковал маркетплейсы. В 2014 году президент и председатель правления «М.видео» Александр Тынкован заявил, что онлайн-площадки в большинстве случаев предлагают контрафактный товар.