«М.Видео-Эльдорадо» планирует зарегистрировать товарный знак для услуг по ремонту бытовой техники

«М.Видео-Эльдорадо» планирует оказывать услуги по установке и ремонту бытовой техники. Компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака для данного вида услуг.
Ритейлер «М.Видео-Эльдорадо» подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.
Товарный знак именуется как «М.Мастер». Данные о заявке опубликованы 15 января 2024 года, заявителем является ПАО «М.Видео», зарегистрированное в Москве.
По данным из заявки, знак регистрируют для оказания услуг по доставке, установке и ремонту бытовой техники, продавцом которой является «М.Видео-Эльдорадо». По словам творческого директора «Бюро названий» Вадима Дунаева, всего в заявке указано 19 классов по международной классификации товаров и услуг.
«В заявках также перечислена и вся та техника, которую можно доставить, установить и отремонтировать (есть даже машины доильные и двигатели для самолетов) – такой подход выглядит несколько избыточным, но часто применяется и вполне объясним», – отметил Дунаев.
RB.RU запросил комментарий у пресс-службы «М.Видео-Эльдорадо», но на момент публикации не получил ответа.
Фото на обложке: estPhotoPlus /
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