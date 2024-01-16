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«М.Видео-Эльдорадо» планирует зарегистрировать товарный знак для услуг по ремонту бытовой техники

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«М.Видео-Эльдорадо» планирует оказывать услуги по установке и ремонту бытовой техники. Компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака для данного вида услуг.

«М.Видео-Эльдорадо» планирует зарегистрировать товарный знак для услуг по ремонту бытовой техники

Ритейлер «М.Видео-Эльдорадо» подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака. Соответствующая информация появилась в базе ведомства. 

Товарный знак именуется как «М.Мастер». Данные о заявке опубликованы 15 января 2024 года, заявителем является ПАО «М.Видео», зарегистрированное в Москве.

По данным из заявки, знак регистрируют для оказания услуг по доставке, установке и ремонту бытовой техники, продавцом которой является «М.Видео-Эльдорадо». По словам творческого директора «Бюро названий» Вадима Дунаева, всего в заявке указано 19 классов по международной классификации товаров и услуг.

«В заявках также перечислена и вся та техника, которую можно доставить, установить и отремонтировать (есть даже машины доильные и двигатели для самолетов) – такой подход выглядит несколько избыточным, но часто применяется и вполне объясним», – отметил Дунаев. 

RB.RU запросил комментарий у пресс-службы «М.Видео-Эльдорадо», но на момент публикации не получил ответа.

Фото на обложке: estPhotoPlus / Shutterstock

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