«Яндекс Еда» начала доставлять технику из магазинов «М.Видео-Эльдорадо»

Сеть магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» запустила доставку товаров через сервисы «Яндекс Еда» и «Деливери». Клиенты могут заказать более 6 тыс. позиций, в том числе смартфоны, гаджеты, ноутбуки, устройства для умного дома и другую электронику, рассказали Русбейс в пресс-службе компании.

Найти товары можно в разделе «Электроника», доставка осуществляется за один-два часа. Крупногабаритную бытовую технику и электронику весом больше 30 кг заказать через сервисы не получится.

На первом этапе к «Яндекс Еде» и «Деливери» подключили 30 магазинов «М.Видео» в Москве, а также 24 магазина в Санкт-Петербурге, Казани, Омске и других городах-миллионниках. В 2025 году к доставке подключат магазины «Эьдорадо».

Прошлой осенью «М.Видео-Эльдорадо» запустила экспресс-доставку крупногабаритной техники в день заказа. Услуга стала доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Ростове-на-Дану и Казани. Экспресс-доставка от двух часов действует для товаров весом не более 60 кг и не более 190 см в высоту, а также на телевизоры с диагональю не более 55 дюймов. Доставкой занимаются партнеры сети — агрегаторы такси.

В сентябре 2024 года ритейлер подключил быструю доставку техники через «Яндекс Маркет». До этого товары были доступны с доставкой на следующий день или же с самовывозом из магазинов.

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