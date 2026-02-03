М.Видео начала продавать автомобили LADA и «Москвич»

Платформа М.Видео продолжает развивать автобизнес: после пилотного запуска продаж электромобилей в ассортимент маркетплейса добавились LADA и «Москвич». Таким образом компания планирует усилить позиции в массовом сегменте, предлагая покупателям автомобили 13 марок. Самые популярные российские модели можно купить онлайн по всей стране, кроме Дальнего Востока.

В линейке появятся LADA Granta, Vesta, Niva — и электрические кроссоверы «Москвича»

Как сообщили в пресс-службе компании, в линейке LADA будут представлены Granta и Vesta в различных типах кузова, а также внедорожники семейства Niva.

От бренда «Москвич» на маркетплейсе будут выставляться современные городские модели. Среди них — кроссоверы и автомобили с электрическими силовыми установками, которые могут стать альтернативой традиционным бензиновым двигателям.

Модели представлены в разных ценовых категориях, что, по словам представителей компании, поможет маркетплейсу ориентироваться на массовый сегмент.

Продажи доступны во всех регионах России — кроме Дальнего Востока

На первом этапе сервис запущен в крупнейших городах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Краснодар. При этом покупка на онлайн-сервисах пока недоступна для жителей Дальнего Востока.

Выбор регионов обусловлен наиболее высоким спросом на онлайн-покупки сложных и дорогостоящих товаров, поясняют в пресс-службе М.Видео.

Владислав Бакальчук — об устойчивом спросе на онлайн-покупку автомобилей

Руководитель компании М.Видео Владислав Бакальчук отметил, что развитие автомобильного направления выделено в отдельный стратегический трек. По его словам, после пилотных запусков с электромобилями, мототехникой и автомобилями иностранных брендов компания фиксирует устойчивый интерес покупателей к онлайн-формату приобретения транспорта.

Появление LADA и «Москвича» в ассортименте призвано упростить выбор автомобиля и сделать онлайн-покупку более простой для широкой аудитории. В М.Видео рассчитывают, что формат позволит оформить сделку без лишних визитов в автосалоны.

Контекст

Появление на маркетплейсе новых моделей авто произошло на фоне исключительно сильных финансовых результатов М.Видео. По итогам 2025 года оборот платформы составил рекордные 14,1 млрд рублей, при этом декабрь стал одним из самых успешных месяцев с ростом на 83% в годовом выражении.

Рост обеспечен успешной диверсификацией: на платформе появились новые категории товаров, выходящие за пределы электроники и бытовой техники были выведены новые крупные категории.