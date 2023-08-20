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«М.Видео» подал заявку на новый логотип

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Сеть магазинов электроники «М.Видео» в ближайшее время может презентовать обновленный логотип. Компания подала заявку на новый товарный знак в Роспатент.

«М.Видео» подал заявку на новый логотип

На публикацию документа обратил внимание в своих соцсетях основатель «Бюро названий» Вадио Дунаев.

Старый логотип М.Видео

Старый логотип «М.Видео». Фото: «М.Видео»

Новый логотип М.Видео

Новый логотип «М.Видео». Фото: ФИПС

Согласно данным Федерального института промышленной собственности (ФИПС), «М.Видео» подал заявку на регистрацию товарного знака 15 августа.

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Фото на обложке: Alexander_IV / Shutterstock

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