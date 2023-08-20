«М.Видео» подал заявку на новый логотип

Сеть магазинов электроники «М.Видео» в ближайшее время может презентовать обновленный логотип. Компания подала заявку на новый товарный знак в Роспатент.
На публикацию документа обратил внимание в своих соцсетях основатель «Бюро названий» Вадио Дунаев.
Старый логотип «М.Видео». Фото: «М.Видео»
Новый логотип «М.Видео». Фото: ФИПС
Согласно данным Федерального института промышленной собственности (ФИПС), «М.Видео» подал заявку на регистрацию товарного знака 15 августа.
Фото на обложке: Alexander_IV / Shutterstock
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