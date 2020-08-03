«М.видео» перезапустит собственный бренд техники Novex

«М.видео» возрождает собственный бренд Novex для бытовой техники и электроники. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Техника под брендом Novex впервые появилась в «М.видео» в 2006 году. Компания продавала под этим брендом телевизоры, аудио- и видеотехнику, СВЧ-печи, пылесосы, фены и другие товары. Однако спустя год техника Novex исчезла — как отмечали представители ритейлера, бренд не занял заметной доли в продажах.

Первой продуктовой линейкой обновленного бренда станут телевизоры с диагональю экрана 24–65 дюймов, в том числе с функцией Smart и сверхвысокой четкостью, рассказывают в компании. Впоследствии к ним добавятся товары для кухни, приготовления еды, уборки и другая техника.

Свой интерес к смарт-ТВ в «М.видео-Эльдорадо» объясняют ростом спроса на эту категорию электроники. По данным объединенного ритейлера, в первом полугодии 2020 года российский рынок телевизоров увеличился на 16% в штуках и на 7,5% в деньгах. Всего было продано около 3,4 млн устройств, выручка от их продаж составила 72 млрд рублей.

Телевизоры Novex будут производить в России, но где и в каком объеме — «М.видео-Эльдорадо» не сообщает. По словам директора по стратегическому развитию коммерции «М.видео-Эльдорадо» Максима Гусева, российская сборка позволит сделать смарт-ТВ дешевле.

К конкурентным преимуществам телевизоров Novex «М.видео-Эльдорадо» относит низкие по сравнению с продукцией конкурентов цены. Средняя стоимость смарт-ТВ с диагональю экрана 30–44 дюйма на российском рынке составляет около 20–22 тысяч рублей. Телевизор Novex с диагональю 43 дюйма стоит 17 990 рублей, следует из материалов «М.видео-Эльдорадо».

Еще одним конкурентным преимуществом ритейлер называет наличие в двух моделях телевизоров предустановленной мультимедийной платформы «Яндекса».

Фото: Morumotto / Shutterstock