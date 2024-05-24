Группа «М.Видео-Эльдорадо» подала заявку в Роспатент на товарный знак «умный дом»

«М.Видео-Эльдорадо» хочет зарегистрировать словосочетание «умный дом» как товарный знак для дальнейшего использования в маркетинге, рекламе и розничных продажах. На заявку на сайте Роспатента обратил внимание «Коммерсантъ». Юристы говорят, что такой шаг может повлечь риски для других мультибрендовых компаний в области электроники, а также для рекламных агентств.

По данным издания, заявка группы в Роспатент покрывает в основном рекламные и маркетинговые услуги, а также услуги «розничной и оптовой продажи товаров», некоторую технику и установку оборудования.

В самой компании подтвердили подачу заявки и пояснили, что в группе наблюдают стабильно высокий спрос на девайсы для «умного дома».

Ранее «М.Видео-Эльдорадо» оформляла права на товарный знак «Умный дом» по тем же классам товаров и услуг за исключением рекламы.

Таким же товарным знаком, но в части разработки сайтов и консультаций в сфере IT, владеет Национальная спутниковая компания («Триколор»).

По мнению руководителя практики по товарным знакам Semenov & Pevzner Марии Арониковой, регистрация товарного знака «умный дом» в указанных классах товаров и услуг создаст угрозу для других магазинов, в чьем названии есть такое же словосочетание.

По ее словам, проблемы могут возникнуть и у рекламных агентств.

Класс, к которому относятся указанные в заявке компании услуги, охватывает услуги третьих лиц, поясняет патентный поверенный, управляющий партнер Magic Legal Наталья Синицина.

При этом на сегодняшний день словосочетание «умный дом» есть в отдельных товарных знаках «Яндекса», МТС, «Ростелекома» и «Триколора».

В случае «Яндекса» и «Триколора» права на товарный знак включают в том числе и рекламные услуги. По мнению юриста практики разрешения споров Patentus Дениса Кудрявцева, Роспатент может противопоставить знак «Умный дом Яндекса».

«Поэтому заявителю, скорее всего, придется договариваться с правообладателем и получать письмо-согласие на регистрацию в тождественных и однородных классах», — предполагает юрист.

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