Таможня дает добро: вывезти по всем правилам продукцию за рубеж поможет платформа «Мой экспорт»

Какие этапы таможенного оформления нужно пройти, чтобы вывезти свою продукцию на внешний рынок? Как правильно заполнять декларацию на товары и ее оформлять? Решить эти вопросы компаниям помогут «Профессионалы экспорта» — так называется B2B-маркетплейс услуг специалистов в сфере ВЭД, который доступен на цифровой платформе «Мой экспорт» .

«Экономическая эффективность любого экспортного проекта зачастую зависит от того, насколько правильно спланирован и выстроен алгоритм оформления таможенных процедур. Теперь маркетплейс "Профессионалы экспорта" стал цифровой площадкой, с помощью которой экспортеры и специалисты в сфере таможенного законодательства ЕАЭС и РФ могут взаимодействовать.

Опытные и начинающие компании в сфере ВЭД могут выбрать бизнес-партнеров на различных этапах жизненного цикла экспортного контракта — от планирования поставки до непосредственно самой доставки товара покупателю. Причем одна услуга дополняет другую — после консультации по оформлению таможенных документов при желании компания может обратиться непосредственно за оформлением декларации на товары», — рассказал старший вице-президент АО «Российский экспортный центр» Никита Гусаков.

Компании, которые пока только планируют заключить экспортный контракт, могут обратиться за консультацией по вопросам таможенного оформления, валютного контроля, применения НДС 0%. Специалист определит алгоритм действий экспортера на этапе планирования экспортных поставок, определит этапы таможенного оформления, объяснит, какие документы необходимо подготовить, расскажет о порядке подтверждения 0% НДС и так далее.

Кроме того, эксперт оценит риски и дополнительные расходы, связанные с особенностями ведения ВЭД с точки зрения таможенного, налогового и валютного законодательства РФ и стран ЕАЭС. Эксперт предоставит заказчику развернутый отчет в письменном виде.

Для того, чтобы получить услугу, пользователю платформы «Мой экспорт» необходимо заполнить форму и указать необходимые данные. Важно учитывать, что в заявке можно указать несколько товарных позиций, которые планируется вывозить.

Если экспортер уже заключил экспортный контракт и знает порядок проведения таможенного оформления товаров, но не хочет сам декларировать товары, он может обратиться за оказанием услуг таможенного представителя. Специалист определит меры тарифного и нетарифного регулирования, применяемые при экспорте, подготовит пакет документов для таможенного оформления, заполнит и оформит декларации на товары, представит интересы компании в таможенных органах.

«Профессионалы экспорта» — маркетплейс B2B-услуг, с помощью которого российские компании могут найти квалифицированных специалистов в области ВЭД. Из личного кабинета на платформе «Мой экспорт» компании могут выбрать партнера, который предоставит им логистические, юридические или маркетинговые услуги, поможет выйти на международный маркетплейс, а также найти иностранного покупателя или поставщика, оказать помощь в сертификации товаров. Сейчас на маркетплейсе доступно более 20 сервисов по девяти направлениям.

Цифровая платформа «Мой экспорт» предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.

Для использования платформы в полной мере необходимо иметь УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись).

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