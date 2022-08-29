Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Таможня дает добро: вывезти по всем правилам продукцию за рубеж поможет платформа «Мой экспорт»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Какие этапы таможенного оформления нужно пройти, чтобы вывезти свою продукцию на внешний рынок? Как правильно заполнять декларацию на товары и ее оформлять? Решить эти вопросы компаниям помогут «Профессионалы  экспорта» — так называется B2B-маркетплейс услуг специалистов в сфере ВЭД, который доступен на цифровой платформе «Мой экспорт».

Теперь на онлайн-витрине услуг профподрядчиков появилось два сервиса — «Консультации по вопросам таможенного оформления, валютного контроля, применения НДС 0%» и «Оказание услуг по таможенному оформлению (услуги таможенного представительства)».

Таможня дает добро: вывезти по всем правилам продукцию за рубеж поможет платформа «Мой экспорт»

«Экономическая эффективность любого экспортного проекта зачастую зависит от того, насколько правильно спланирован и выстроен алгоритм оформления таможенных процедур. Теперь маркетплейс "Профессионалы экспорта" стал цифровой площадкой, с помощью которой экспортеры и специалисты в сфере таможенного законодательства ЕАЭС и РФ могут взаимодействовать.

Опытные и начинающие компании в сфере ВЭД могут выбрать  бизнес-партнеров на различных этапах жизненного цикла экспортного контракта — от планирования поставки  до непосредственно самой доставки товара покупателю. Причем одна услуга дополняет другую — после консультации по оформлению таможенных документов при желании компания может обратиться непосредственно за оформлением декларации на товары», — рассказал старший вице-президент АО «Российский экспортный центр» Никита Гусаков.

Компании, которые пока только планируют заключить экспортный контракт, могут обратиться за консультацией по вопросам таможенного оформления, валютного контроля, применения НДС 0%. Специалист определит алгоритм действий экспортера на этапе планирования экспортных поставок, определит этапы таможенного оформления, объяснит, какие документы необходимо подготовить, расскажет о порядке подтверждения 0% НДС и так далее.

Кроме того, эксперт оценит риски и дополнительные расходы, связанные с особенностями ведения ВЭД с точки зрения таможенного, налогового и валютного законодательства РФ и стран ЕАЭС. Эксперт предоставит заказчику развернутый отчет в письменном виде. 

Для того, чтобы получить услугу, пользователю платформы «Мой экспорт» необходимо заполнить форму и указать необходимые данные. Важно учитывать, что в заявке можно указать несколько товарных позиций, которые планируется вывозить.

Если экспортер уже заключил экспортный контракт и знает порядок проведения таможенного оформления товаров, но не хочет сам декларировать товары, он может обратиться за оказанием услуг таможенного представителя. Специалист определит меры тарифного и нетарифного регулирования, применяемые при экспорте, подготовит пакет документов для таможенного оформления, заполнит и оформит декларации на товары, представит интересы компании в таможенных органах.

«Профессионалы экспорта» — маркетплейс B2B-услуг, с помощью которого российские компании могут найти квалифицированных специалистов в области ВЭД. Из личного кабинета на платформе «Мой экспорт» компании могут выбрать партнера, который предоставит им логистические, юридические или маркетинговые услуги, поможет выйти на международный маркетплейс, а также найти иностранного покупателя или поставщика, оказать помощь в сертификации товаров. Сейчас на маркетплейсе доступно более 20 сервисов по девяти направлениям. 

Цифровая платформа «Мой экспорт» предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.

Для использования платформы в полной мере необходимо иметь УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись).

Фото на обложке: William Potter / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Первая встреча — не дольше 30 минут». Актуальный план по выводу digital-продукта за рубеж
  2. 2 Оценить потенциал своего продукта на рынке Индии: как это сделать и что учесть
  3. 3 Вывод стартапа на зарубежный рынок за три месяца: что сделать, чтобы не облажаться?
  4. 4 Как выбрать язык для коммуникации с международной аудиторией
  5. 5 Азия, США, ОАЭ и другие: как выходить на международные рынки в новых условиях
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2022

Algimed Techno Invest

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Венчурная Академия-2

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

31 августа 2022

«Московский акселератор»

Все ВОЗМОЖНОСТИ