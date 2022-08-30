Проверить зарубежного партнера и подготовить продукцию к сертификации: «Мой экспорт» запустил два новых сервиса

Проверить контрагента на благонадежность, а также подготовить товары на экспорт согласно требованиям внешних рынков российским компаниям поможет цифровая платформа «Мой экспорт» . Заказать эти услуги у экспертов в сфере ВЭД теперь можно на маркетплейсе «Профессионалы экспорта».

«Уникальный маркетплейс “Профессионалы экспорта” продолжает развиваться. Наша цель — сделать так, чтобы качественные услуги проверенных специалистов сопровождали экспортеров на каждом этапе выхода на внешние рынки. Два новых сервиса — “Поиск партнера. Проверка зарубежного контрагента” и “Подготовка объекта сертификации к оценке соответствия/аудиту” — помогут подготовиться к экспорту и свести к минимуму финансовые риски и временные потери.

Для того, чтобы получить услугу, компания выбирает лучшее предложение от аккредитованных подрядчиков по одному или нескольким критериям: срокам исполнения, стоимости, рейтингу исполнителя и другим», — рассказала старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети Российского экспортного центра Ксения Тагирова.

За услугой по проверке потенциального партнера за рубежом стоит обращаться компаниям, которые уже нашли контрагента на внешнем рынке и планируют начать с ним работать. Это важный этап подготовки к сделке, так как недобросовестное исполнение клиентом своих обязательств несет серьезные риски для компании-экспортера.

При оказании услуги профподрядчик проверяет регистрационные и учетные данные потенциального партнера, предоставляет сведения о структуре организации и описание ее деятельности. Опционально специалист может предоставить сведения о финансовой отчетности и заключение эксперта о благонадежности компании.

Заказчик получит всю необходимую информацию в письменном онлайн-отчете, после чего сможет принять решение о сотрудничестве с данным партнером.

Российские компании, которые хотят экспортировать свою продукцию и уже определились с рынком сбыта, должны подготовить свой товар к сертификации в стране-импортере. Это обязательная процедура.

«У каждого государства существуют свои требования к оформлению документов для подачи в органы по оценке соответствия, а также к характеристикам безопасности и качества того или иного товара. И неспециалисту в этой сфере знать все нюансы невозможно. Стоимость процедуры сертификации зависит от количества наименований продукции и ее сложности и доходит до €20 тысяч.

Однако если заявка подана неверно или товар не соответствует стандартам, то продукция просто не проходит оценку соответствия, и компания вынуждена повторно платить за проведение полного объема работ по сертификации. В этом случае лучше обратиться к профессионалу, который поможет подготовить продукцию и систему управления качества к оценке соответствия согласно требованиям конкретной страны», — пояснила Ксения Тагирова.

Услугу «Подготовка объекта сертификации к оценке соответствия/аудиту» оказывает пул аккредитованных в сфере сертификации специалистов. Профподрядчик, которого выберет компания-экспортер:

проанализирует техническую документацию еще до подачи заявки в орган по сертификации, даст рекомендации по ее изменению, а также при необходимости сделает ее перевод на иностранный язык;

проведет предварительные испытания согласно сертификационным требованиям стандартов и даст рекомендации, какие изменения необходимо внести в состав или конструкцию продукции, чтобы она соответствовала стандартам страны-импортера;

проанализирует бизнес-процессы, действующие в компании, и поможет подготовить систему менеджмента качества на предприятии, подаст заявку в орган по сертификации страны-импортера в качестве уполномоченного представителя компании;

поможет оформить документацию для отправки образцов продукции в испытательную лабораторию страны-импортера.

Таким образом, сервис включает в себя набор услуг, которые помогут экспортеру на каждом этапе сертификации продукции. Компания может заказать как весь комплекс услуг, так одну или несколько в зависимости от потребностей клиента.

«Профессионалы экспорта» — маркетплейс B2B-услуг, с помощью которого российские компании могут найти квалифицированных специалистов в области ВЭД. Из личного кабинета на платформе «Мой экспорт» компании могут выбрать партнера, который предоставит им логистические, юридические или маркетинговые услуги, поможет выйти на международный маркетплейс, а также найти иностранного покупателя или поставщика, оказать помощь в сертификации. Сейчас на маркетплейсе доступно более 20 сервисов по девяти направлениям. Услуги экспертов — платные.

Цифровая платформа «Мой экспорт» предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.

Для использования платформы в полной мере необходимо иметь УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись).

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