Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Joint Journey и основатель «Нетологии-Групп» вложились в британский EdTech-стартап My Learning Hub

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Основатель «Нетологии-Групп» и Digital Dolina Максим Спиридонов и инвестиционный офис Сергея Дашкова Joint Journey инвестировали в британский EdTech-стартап My Learning Hub, сообщила пресс-служба Спиридонова. Общая сумма раунда составила $1,7 млн при оценке компании в $7 млн.

Joint Journey и основатель «Нетологии-Групп» вложились в британский EdTech-стартап My Learning Hub

Привлеченные в ходе раунда средства стартап планирует направить на масштабирование бизнеса и развитие продукта. В планах My Learning Hub также экспансия на рынки Азии, где наблюдается высокий спрос на технологии и услуги электронного обучения.

My Learning Hub развивает платформу, которая позволяет компаниям быстро масштабировать решения по обучению клиентов, партнеров и сотрудников.

По собственным данным компании, у My Learning Hub более 300 тысяч активных пользователей в 15 странах мира. Среди клиентов — Continental, Sherwin Williams, Mitutoyo, Lucida Group, Marshall Motors, Afrika Tikkun. Также My Learning Hub работает в партнерстве с LinkedIn Learning и Coursera. 

Стартап My Learning Hub в 2014 году основали россиянин Виктор Потапов, гражданин Великобритании Томас Беллами и предприниматели из Украины Владимир Морозов и Сергей Бунаев. Компания имеет 20 сотрудников и два офиса — в Лондоне и Киеве. Все эти годы она развивалась на собственные средства основателей. Выручка компании за прошлый год составила $700 тыс., прогноз на 2022 год — $1,5 млн.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

RED — первая открытая база данных о самых выдающихся предпринимателях России.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Созданный россиянами стартап Level Up Basket по развитию сообщества для баскетболистов привлек $350 тысяч
  2. 2 Apple стала первой в истории компанией с капитализацией выше $3 трлн
  3. 3 Дивидендная доходность российского рынка акций в 2021 года стала лучшей за 10 лет
  4. 4 Платформа автоматизации маркетинга Mindbox привлекла $13 млн от Baring Vostok
  5. 5 Российский предприниматель Рубен Варданян вложился в проект компактных электромобилей «Кама»
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

10 декабря 2021

Fresh Code от Вконтакте

10 декабря 2021

Демо-день для АО «Трубная металлургическая компания»

10 декабря 2021

FintechHack

Все ВОЗМОЖНОСТИ