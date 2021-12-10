Joint Journey и основатель «Нетологии-Групп» вложились в британский EdTech-стартап My Learning Hub

Основатель «Нетологии-Групп» и Digital Dolina Максим Спиридонов и инвестиционный офис Сергея Дашкова Joint Journey инвестировали в британский EdTech-стартап My Learning Hub, сообщила пресс-служба Спиридонова. Общая сумма раунда составила $1,7 млн при оценке компании в $7 млн.

Привлеченные в ходе раунда средства стартап планирует направить на масштабирование бизнеса и развитие продукта. В планах My Learning Hub также экспансия на рынки Азии, где наблюдается высокий спрос на технологии и услуги электронного обучения.

My Learning Hub развивает платформу, которая позволяет компаниям быстро масштабировать решения по обучению клиентов, партнеров и сотрудников.

По собственным данным компании, у My Learning Hub более 300 тысяч активных пользователей в 15 странах мира. Среди клиентов — Continental, Sherwin Williams, Mitutoyo, Lucida Group, Marshall Motors, Afrika Tikkun. Также My Learning Hub работает в партнерстве с LinkedIn Learning и Coursera.

Стартап My Learning Hub в 2014 году основали россиянин Виктор Потапов, гражданин Великобритании Томас Беллами и предприниматели из Украины Владимир Морозов и Сергей Бунаев. Компания имеет 20 сотрудников и два офиса — в Лондоне и Киеве. Все эти годы она развивалась на собственные средства основателей. Выручка компании за прошлый год составила $700 тыс., прогноз на 2022 год — $1,5 млн.

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