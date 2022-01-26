Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

С помощью сервиса «Мои платежи» предприниматели смогут сразу оплатить тысячи видов счетов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис «Мои платежи» на cайте московской администрации обзавелся новой функцией. Предприниматели через корпоративный кабинет смогут оплатить более 3 тыс. видов счетов. Ранее документы были доступны лишь для просмотра.

С помощью сервиса «Мои платежи» предприниматели смогут сразу оплатить тысячи видов счетов

Среди услуг — аренда нежилых помещений, относящихся к объектам культурного наследия, счета по договорам купли-продажи, торговые сборы, транспортные налоги и т. д. Список будет постоянно расширяться.

Для того чтобы найти нужные счета компании в корпоративном кабинете должны быть указаны ИНН и КПП. Это позволит оплачивать счета даже по уникальному идентификатору начисления (УИН). Для оплаты бумажной квитанции нужно будет выбрать опцию «Добавить счет по УИН». Затем набрать тот, который указан на квитанции. 

Начисления к оплате будут отображаться автоматически, предпринимателю останется только нажать на определенный счет. Оплачивать счета пока можно только банковской картой. Ее реквизиты можно сохранить в личном кабинете. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Москве число абонентов с дорогостоящими Apple сравнялось с предпочитающими Samsung
  2. 2 В Москве появилась возможность подать онлайн-заявку на открытие летнего кафе
  3. 3 Как в Москве и области сдать официально ПЦР-тест на COVID-19 на дому по цене от 999 рублей
  4. 4 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
  5. 5 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

30 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

31 января 2022

Программа «Химия Инноваций»

Все ВОЗМОЖНОСТИ