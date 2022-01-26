С помощью сервиса «Мои платежи» предприниматели смогут сразу оплатить тысячи видов счетов

Сервис «Мои платежи» на cайте московской администрации обзавелся новой функцией. Предприниматели через корпоративный кабинет смогут оплатить более 3 тыс. видов счетов. Ранее документы были доступны лишь для просмотра.
Среди услуг — аренда нежилых помещений, относящихся к объектам культурного наследия, счета по договорам купли-продажи, торговые сборы, транспортные налоги и т. д. Список будет постоянно расширяться.
Для того чтобы найти нужные счета компании в корпоративном кабинете должны быть указаны ИНН и КПП. Это позволит оплачивать счета даже по уникальному идентификатору начисления (УИН). Для оплаты бумажной квитанции нужно будет выбрать опцию «Добавить счет по УИН». Затем набрать тот, который указан на квитанции.
Начисления к оплате будут отображаться автоматически, предпринимателю останется только нажать на определенный счет. Оплачивать счета пока можно только банковской картой. Ее реквизиты можно сохранить в личном кабинете.
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Фото на обложке: fizkes /
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