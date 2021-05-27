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Объявлены победители якутского конкурса «Моя профессия — IT»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

В Якутии завершился конкурс проектов студентов и школьников «Моя профессия — IT». Организаторы выбрали победителей из 1527 участников и 509 проектов.

Объявлены победители якутского конкурса «Моя профессия — IT»
  1. Первое место — проект LearnIT команды Square из Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Участники разработали сайт для представителей ИТ-индустрии — компаний и специалистов. По словам организаторов, здесь можно найти коллег, работу или сотрудников, а также пройти курсы от Smart, AcademyProIT и ITBootcamp.
  2. Второе место — проект YaIT команды Floppy из СВФУ. Команда создала платформу для ИТ-компаний, где они могут разместить информацию о себе и продавать продукты и услуги. Также на сайте можно найти ИТ-центры и мероприятия.
  3. Третье место — проект doXhack команды Limbs из СВФУ и Якутского колледжа связи и энергетики им. Дудкина. Студенты реализовали площадку для организации хакатонов. Она объединяет в себе список мероприятий, социальную сеть и образовательную платформу.

Фото на обложке: LStockStudio / Shutterstock

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