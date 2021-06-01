Продолжается прием заявок на премию в сфере социальных проектов #МыВместе

Евгения Хрисанфова
Организаторы премии #МыВместе ждут заявки от волонтеров, НКО, бизнеса и медиа, которые занимаются общественно значимыми проектами. Принять участие в отборе можно до 5 июля.
Продолжается прием заявок на премию в сфере социальных проектов #МыВместеЕвгения Хрисанфова
Треки конкурса:
- «Волонтеры и НКО» — за проекты в сферах экологии, культуры, здоровья, образования, науки, развития инфраструктуры и других.
- «Бизнес» — за социально значимые проекты в разных областях, а также за создание цифровых продуктов, которые улучшают качество жизни.
- «Медиа» — за каналы и блоги на социальную тематику, истории людей, медиапроекты для НКО и контент в локальных медиа.
- We are together — для международных проектов.
Организаторы обещают победителям:
- грант до 2,5 млн рублей волонтерам и НКО;
- ролики и сюжеты о победителях;
- продвижение социальной рекламы;
- участие в акселераторе от АНО «Институт развития интернета»;
- бесплатное участие в ПМЭФ в 2022 году со своим стендом для бизнеса и другие возможности.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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