Организаторы премии #МыВместе ждут заявки от волонтеров, НКО, бизнеса и медиа, которые занимаются общественно значимыми проектами. Принять участие в отборе можно до 5 июля.

Продолжается прием заявок на премию в сфере социальных проектов #МыВместе