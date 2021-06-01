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Продолжается прием заявок на премию в сфере социальных проектов #МыВместе

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Организаторы премии #МыВместе ждут заявки от волонтеров, НКО, бизнеса и медиа, которые занимаются общественно значимыми проектами. Принять участие в отборе можно до 5 июля.

Продолжается прием заявок на премию в сфере социальных проектов #МыВместе

Треки конкурса:

  1. «Волонтеры и НКО» — за проекты в сферах экологии, культуры, здоровья, образования, науки, развития инфраструктуры и других.
  2. «Бизнес» — за социально значимые проекты в разных областях, а также за создание цифровых продуктов, которые улучшают качество жизни.
  3. «Медиа» — за каналы и блоги на социальную тематику, истории людей, медиапроекты для НКО и контент в локальных медиа.
  4. We are together — для международных проектов.

Организаторы обещают победителям:

  • грант до 2,5 млн рублей волонтерам и НКО;
  • ролики и сюжеты о победителях;
  • продвижение социальной рекламы;
  • участие в акселераторе от АНО «Институт развития интернета»;
  • бесплатное участие в ПМЭФ в 2022 году со своим стендом для бизнеса и другие возможности.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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