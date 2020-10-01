My.Games Venture Capital вложился в студию Reaction Games

Подразделение игрового бренда My.Games — My.Games Venture Capital (MGVC) — инвестировало в студию Reaction Games. Сумма сделки остается неизвестной. Компания получила миноритарную долю в проекте. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе My.Games.

Reaction Games была создана в этом году как мобильное направление студии Alternativa Games. Флагманским проектом Alternativa Games стала игра «Танки онлайн». По собственным данным, она насчитывает 150 млн зарегистрированных пользователей из 50 стран.

Команда Reaction Games была образована из состава Alternativa Games. Основным проектом Reaction Games является мобильная игра Days after. Она про выживание в мире после зомби-апокалипсиса. Как говорят в компании, сейчас продукт находится в софт-лонче.

По словам CEO Reaction Games Максима Осина, открывая новое мобильное направление в Alternativa Games, команда ориентировалась на поиск надежного партнера. Было нужно, чтобы он смог помочь маркетинговыми ресурсами и экспертизой, дав возможность команде сконцентрироваться на разработке продукта.

MGVC поможет Reaction Games развивать проект Days after.

В сентябре этого года состоялся ребрендинг инвестиционного направления My.Games. В результате MRGV переименовали в My.Games Venture Capital. По собственным данным, за последние три года MGVC закрыл 30 сделок. В числе проинвестированных проектов — студии Bit.Games, Swag Masha, Panzerdog и BeIngame.

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