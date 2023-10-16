Суд в Москве во второй раз оштрафовал онлайн-сервис MyHeritage за отказ локализовать данные россиян

Суд в Москве во второй раз оштрафовал израильский онлайн-сервис MyHeritage за отказ локализовать данные россиян. За повторный отказ штраф составил 6 млн рублей, в первый раз суд ограничился суммой в 1,5 млн рублей. MyHeritage – платформа, на которой можно создавать собственные семейные веб-сайты.

Израильский онлайн-сервис MyHeritage получил повторный штраф за отказ локализовать данные российских пользователей. Об этом со ссылкой на постановление мирового судьи сообщается в telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

«[...] назначен административный штраф в размере 6 млн рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП», – говорится в сообщении.

Сумма штрафа в 6 млн рублей является минимальной для данного типа юридических лиц по указанной статье. Максимальная сумма за это правонарушение составляет 18 млн рублей.

Первый штраф за отказ локализовать данные россиян сервис MyHeritage получил 17 января 2022 года. Тогда сумма штрафа составила 1,5 млн рублей.

С помощью MyHeritage можно создавать собственные семейные веб-сайты. родовые древа, проводить генеалогические ДНК-тесты. Платформой пользуются более 100 млн человек по всему миру.

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