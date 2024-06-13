ИИ-ассистент для проведения онлайн-встреч mymeet.ai привлек 3 млн рублей. Средства направят на масштабирование текущей юнит-экономики и развитие продукта в b2b-направлении. В текущем году стартап планирует открыть новый раунд инвестиций и привлечь до 10 млн рублей.

Стартап mymeet.ai привлек 3 млн рублей по итогу предпосевного раунда финансирования. Об этом в выпуске подкаста «Стартап секреты» рассказал CEO mymeet.ai Федор Жилкин.

Средства вложил неназванный инвестор, сделка была закрыта в июне 2024 года. Привлеченные деньги стартап направит на масштабирование текущей юнит-экономики и развитие продукта в b2b-направлении.

mymeet.ai разрабатывает ассистента для онлайн-встреч, который транскрибирует звонки, составляют их краткое содержание и позволяет назначать задачи присутствующим.

В 2024 году стартап планирует привлечь от 7 до 10 млн рублей в посевном раунде инвестиций.

mymeet.ai основали Федор Жилкин, Дарья Кук и Илья Бердыш. В 2021 году стартап участвовал в акселераторе МФТИ, полноценный релиз продукта состоялся в 2022 году.

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