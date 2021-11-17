В США создали устройство, которое озвучивает мысли человека

Американский стартап разработал нейронную AR-гарнитуру, которая может озвучивать мысли человека. Разработчики считают, что их устройство поможет людям с ограниченными возможностями коммуницировать с окружающим миром.
В гарнитуру Cognixion встроена система альтернативного общения с дополненной реальностью. Устройство также включает неинвазивный интерфейс для сопряжения мозга с компьютером. Гарнитура считывает визуальные сигналы, а нейронный интерфейс – нейронные сигналы.
Разработчики утверждают, что гарнитура в самостоятельном режиме оценивает обстановку вокруг и может отключить звуковое произношение, показывая текст мыслей на экране. Гарнитура подключается к гаджетам по Wi-Fi или через USB. Также она может работать автономно на сетях мобильного интернета.
Стартап Cognixion, основанный в 2014 году в Санта-Барбаре, в период с 2018 по 2021 год привлек $14,8 млн, по данным Crunchbase. Последний раунд инвестиций объемом $12 млн был закрыт 16 ноября текущего года.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Gognixion
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Заменит ли нейросеть копирайтеров?
- 2 «Люди должны привыкнуть к нейрогаджетам так же, как к смартфонам»
- 3 Школьники создали NLP-модель, которая при генерации текстов учитывает здравый смысл
- 4 Студент НИТУ «МИСиС» создал нейросеть, которая пишет картины
- 5 «В будущем все наше тело будет напичкано датчиками» — интервью с нейробиологом Сколтеха и главой neurotech-стартапа
ВОЗМОЖНОСТИ
17 ноября 2021
17 ноября 2021
17 ноября 2021