В США создали устройство, которое озвучивает мысли человека

Американский стартап разработал нейронную AR-гарнитуру, которая может озвучивать мысли человека. Разработчики считают, что их устройство поможет людям с ограниченными возможностями коммуницировать с окружающим миром.

В гарнитуру Cognixion встроена система альтернативного общения с дополненной реальностью. Устройство также включает неинвазивный интерфейс для сопряжения мозга с компьютером. Гарнитура считывает визуальные сигналы, а нейронный интерфейс – нейронные сигналы.

Разработчики утверждают, что гарнитура в самостоятельном режиме оценивает обстановку вокруг и может отключить звуковое произношение, показывая текст мыслей на экране. Гарнитура подключается к гаджетам по Wi-Fi или через USB. Также она может работать автономно на сетях мобильного интернета.

Стартап Cognixion, основанный в 2014 году в Санта-Барбаре, в период с 2018 по 2021 год привлек $14,8 млн, по данным Crunchbase. Последний раунд инвестиций объемом $12 млн был закрыт 16 ноября текущего года.

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Фото: Gognixion