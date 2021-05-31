Онлайн-ритейлер myToys объявил об уходе из России

Онлайн-ритейлер детских товаров myToys, входящий в немецкую Otto Group, объявил об уходе из России. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании. MyToys проработал в стране 10 лет и выполнил более 4 млн заказов.
Заказы принимаются до 31 мая включительно. Все покупки, совершенные до этой даты, будут доставлены, пообещали в myToys.
Скриншот с сайта компании
Выручка операционной компании MyToys ООО «МТ Клик» в 2020 году упала на 24,8% к прошлому году – до 1,8 млрд рублей, а чистый убыток вырос в 44 раза – до 1,5 млрд рублей, пишет «Интерфакс».
Коцерн Otto Group, в чью структуру входит myToys, в 2018 году закрыл в России интернет-магазины Quelle и Otto. Немецкая компания теперь представлена в России только брендом bonprix.
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