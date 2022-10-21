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На iOS-устройствах пропала возможность управлять «умным домом» SberDevices через приложение

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Пользователи дивайсов на операционной системе iOS после удаления из AppStore приложений от SberDevices «Салют» и «Салют! Умный дом» смогут эксплуатировать интерфейс «умного дома» только при помощи голосового управления или пульта, сообщили в SberDevices.

На iOS-устройствах пропала возможность управлять «умным домом» SberDevices через приложение

«Вследствие удаления службой модерации Apple приложений "Салют" и "Салют! Умный дом" из AppStore, сегодня [21 октября] в полночь у пользователей iOS перестанет работать подключение новых устройств Sber, а также пропадет возможность управлять умным домом в интерфейсе мобильных приложений. Это связно с нарушением настроек сетевых подключений в удаленных версиях приложений», — говорится в сообщении компании в Telegram.

В компании пояснили, что управление устройствами Sber виртуальными ассистентами (SberBox, SberBox Top, SberBox Time, SberPortal, телевизоры на Салют ТВ) доступно с помощью голоса или пульта.

При подключить любые устройства, кроме «умного дома», по-прежнему можно через страницу web активации. Также сохраняется возможность добавления партнерских устройств и создания новых сценариев автоматизации.

В компании уточнили, что для пользователей Android интерфейс доступен без изменений.

Ранее стало известно, что Минцифры совместно с другими ведомствами разрабатывает стандарты отечественных технологий для систем «умного дома», которыми планируется остастить российские новостройки. Базу для запуска элементов программно-аппаратного комплекса планируется создать к июлю 2023 года. 

Фото на обложке: Unsplash

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