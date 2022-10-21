На iOS-устройствах пропала возможность управлять «умным домом» SberDevices через приложение

Пользователи дивайсов на операционной системе iOS после удаления из AppStore приложений от SberDevices «Салют» и «Салют! Умный дом» смогут эксплуатировать интерфейс «умного дома» только при помощи голосового управления или пульта, сообщили в SberDevices.
«Вследствие удаления службой модерации Apple приложений "Салют" и "Салют! Умный дом" из AppStore, сегодня [21 октября] в полночь у пользователей iOS перестанет работать подключение новых устройств Sber, а также пропадет возможность управлять умным домом в интерфейсе мобильных приложений. Это связно с нарушением настроек сетевых подключений в удаленных версиях приложений», — говорится в сообщении компании в Telegram.
В компании пояснили, что управление устройствами Sber виртуальными ассистентами (SberBox, SberBox Top, SberBox Time, SberPortal, телевизоры на Салют ТВ) доступно с помощью голоса или пульта.
При подключить любые устройства, кроме «умного дома», по-прежнему можно через страницу web активации. Также сохраняется возможность добавления партнерских устройств и создания новых сценариев автоматизации.
В компании уточнили, что для пользователей Android интерфейс доступен без изменений.
Ранее стало известно, что Минцифры совместно с другими ведомствами разрабатывает стандарты отечественных технологий для систем «умного дома», которыми планируется остастить российские новостройки. Базу для запуска элементов программно-аппаратного комплекса планируется создать к июлю 2023 года.
Фото на обложке: Unsplash
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