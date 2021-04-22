На конференции IDRF’21 обсудят будущее российского онлайн-ретейла

Международная конференция по инновациям в онлайн-ритейле IDRF’21 пройдет 29 апреля 2021 года. Мероприятие объединит российских и международных экспертов отрасли, представителей маркетплейсов, селлеров и брендов-производителей. В программу конференции войдут панельная дискуссия, доклады и круглые столы. Главной темой станет вопрос: «Как расти после пика?».

«2020 год стал катализатором изменений на рынке онлайн-ретейла: общий объем рынка увеличился на 58,5% и достиг 3,2 трлн рублей. Мы вместе с представителями топ-игроков рынка поговорим о возможностях и угрозах рынка постмаксимума, как изменились потребительское поведение и привычки в условиях новой нормальности, можно ли сохранить заданный локдауном темп роста и о многом другом», — объяснил Юрий Шишкин, организатор IDRF’21 и CEO IT-компании 24TTL.

Среди спикеров IDRF’21:

Вячеслав Иващенко — директор по развитию, Wildberries

Татьяна Умряева — директор сервиса, Яндекс.Маркет

Леонид Довладбегян — управляющий директор, онлайн-гипермаркет «Перекресток Впрок »

Елена Иванова — VP of demand & sales, СберМаркет

Альберт Валлиулин — Head of Marketing communications, СБЕР ЕАПТЕКА

Евгений Пучков — Digital Marketing, Part Leader LG

Борис Преображенский — Основатель ПрактикаDays и владелец ForOffice.ru, Adspire, Новые линии продвижения

Юрий Шишкин — CEO 24TTL

Также на конференции пройдет ретейл-стартап-шоу и церемония награждения премии E-retail Tech Awards. Организаторы запустили нетворкинг-платформу в Telegram, где участники смогут общаться и заводить полезные знакомства.

Конференция пройдет в гибридном формате на офлайн- и онлайн-площадках: онлайн-часть будет транслироваться в Telegram и YouTube, офлайн-часть пройдет в ЦДП на Покровке, 47.

24TTL — одна из ведущих международных консалтинговых IT-компаний, специализирующаяся на разработке инновационных технологических продуктов для онлайн-ретейла, которые повышают конверсию и продажи. Компания работает в 5 странах: Россия, Украина, Нидерланды, Арабские Эмираты, США. Среди клиентов компании: LG, Hyundai, Phillips, Colgate-Palmolive, Abbott, Panasonic, Procter&Gamble, Lego, Electrolux, Nikon, Grohe, Sennheiser, Omron.