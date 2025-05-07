На московском рынке вторичного жилья наметилась стагнация
В апреле средняя стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке Москвы (за исключением элитного сегмента) составила 284,5 тыс. рублей. Цены на квартиры увеличились лишь на 0,4% по сравнению с мартом и на 0,6% в годовом исчислении, следует из данных компании «Инком-недвижимость», с которыми ознакомились «Ведомости».
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В то же время сервис «Циан» оценивает среднюю стоимость на уровне 370,7 тыс. рублей, что на 1,1% больше, чем в марте, и на 4,1% выше, чем год назад. Медианная стоимость согласно «Яндекс Недвижимости» составила 459 тыс. рублей, что также демонстрирует рост, однако эксперты подчеркивают, что в реальных терминах жилье в Москве дешевеет с учетом инфляции, которую Минэкономразвития на конец апреля оценивало в 10,34%.
Ситуация в Подмосковье. В Подмосковье, на фоне схожих тенденций, рост цен на вторичное жилье заметен, особенно в новой Москве, где за год, по данным «Циана», квадратный метр подорожал до 249 тыс. рублей (+6,2%). «Яндекс Недвижимость» называет 257 тыс. рублей (+8,9%), а в «Этажах» — 204,6 тыс. рублей (+2,9%). Несмотря на это, по сравнению с мартом стоимость в новой Москве оставалась стабильной.
Причины стагнации. Эксперты отмечают, что высокая конкуренция со стороны новостроек и их предложение значительно влияют на рынок вторичного жилья. Основной причиной стагнации остается дорогая ипотека, которая сдерживает спрос, перенося сделки на наличные расчеты. Таким образом, накапливается предложение, что в свою очередь вынуждает часть собственников снижать цены.
Спорные прогнозы. Многие эксперты прогнозируют, что стагнация рынка будет усиливаться, особенно в преддверии сезонов отпусков и праздников. Несмотря на потенциальные трудности, число сделок с готовыми квартирами в Москве, по данным Росреестра, за первый квартал увеличилось на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с переориентацией покупателей на более доступное жилье.
- По итогам 2024 года самая дорогая квартира на вторичном рынке недвижимости оценивалась в 1,8 млрд рублей. При этом в 2023 году лидером стала квартира стоимостью 2,9 млрд рублей.
Фото на обложке: vvoe / Shutterstock / FOTODOM
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