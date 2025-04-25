В магазине мерча Трампа в продаже появились футболки и кепки с эмблемой «Трамп 2028»

«Коллекция уже вызвала обсуждение: она намекает на возможное стремление Трампа к третьему президентскому сроку, несмотря на ограничения 22-й поправки к Конституции США», — пишет канал.

На сайте с мерчем указано, вещи сделаны в США. При этом доступ из России к сайту ограничен его американской администрацией.

Фото в тексте: Сайт мерча Trump

Второй президентский срок Трампа начался в январе 2025 года. Первый срок продолжался с 2017 по 2021 год. Новые выборы в США пройдут в 2028 году. Согласно 22-й поправке к Конституции, одно и то же лицо может занимать пост президента США не более двух сроков. Трамп заявил, что существуют способы обойти эту поправку, и отметил, что он «не шутит», писало РБК.

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск не исключил, что Трамп может пойти и на четвертый срок, принять участие в выборах 2032 года.

В России мерч с Трампом не пользуется популярностью, но компании пытаются заработать на имени президента США. Российская торговая компания ООО «Турбо-Подс» подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Trump для электронных сигарет.

Сам Дональд Трамп владеет в России (в том числе через свою компанию «ДТТМ Оперэйшнс») товарными знаками Trump № 369008 (для алкогольной продукции); Trump Tower № 160413 (операции с недвижимостью); Trump Tower № 347182 (для строительства, ресторанного и гостиничного бизнесов).