На полке — рокировка: Иван Мартинович покидает пост генерального директора «Ашан ритейл Россия»
Иван Мартинович покидает пост генерального директора «Ашан Ритейл Россия». С 1 сентября его место займёт Ася Балабай, ранее занимавшая должность коммерческого директора. Она служит в компании уже более 20 лет.
- Новости
Эстафета в одних руках
Мартинович пришёл в «Ашан» в 1990 году и прошёл путь до CEO, возглавив российский офис в феврале 2021-го. Сейчас — спустя 4,5 года на этой позиции — он передаёт управление своему преемнику. Новый глава — человек из команды, знакомый с системой изнутри.
Балабай работает в «Ашане» с 2004 года. Она начинала с позиции руководителя сектора «Товары для дома» и за 20 лет доросла до коммерческого директора всей сети. С 1 сентября она официально вступит в новую роль.
Новая глава
В пресс-службе компании уточнили: среди задач нового CEO — пересборка бизнес-модели, запуск новых магазинов, ускорение digital-направлений и развитие b2b-сегмента.
В компании отметили, что благодаря большому опыту работу и знанию людей в компании Ася Балабай успешно справится с новой должностью.
Контекст
Уход Мартиновича и назначение Балабай происходят на фоне глобального давления на ритейл. Снижающаяся маржа, рост конкуренции со стороны маркетплейсов, запрос на онлайн-доставку и персонализированные сценарии покупок требуют от игроков нового мышления.
«Ашан Ритейл Россия» управляет 230 магазинами в разных форматах: от гипермаркетов до супермаркетов и онлайн-витрины. В штате — более 25 тысяч сотрудников. Но последние годы были непростыми: сеть пыталась адаптироваться к меняющемуся потребительскому поведению, усиливала e-commerce и искала путь к покупателю, не потеряв в ценовой привлекательности.
Вывод
Назначение Балабай — это не только кадровое решение, но и сигнал: «Ашан» делает ставку на людей изнутри, чтобы перестроить бизнес под новые реалии. Вопрос теперь в другом — хватит ли ресурсов и управленческой свободы, чтобы быстро меняться в эпоху, когда «каждый день низких цен» — уже не конкурентное преимущество, а базовое ожидание.
Фото: AP/TASS
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Искусство переговоров»
- 1 Меньше условий — легче вход: Яндекс Маркет открыл новые возможности для продавцов одежды и обуви Теперь торговать товарами можно по модели DBS — без склада на Маркете 05 августа 18:31
- 2 Хакеры за деньги моделировали кибератаки на российский бизнес: две трети компаний «взломали» менее чем за сутки Самые уязвимые — ритейл, производственные компании и стартапы без ИБ-команд 05 августа 16:32
- 3 Наш ответ Лабубу: «Вкусно — и точка» объявила о новой коллаборации — на этот раз с Леди Баг и Суперкотом В меню Кидз Комбо появятся брелоки в виде квами — их даже можно повесить на сумку 05 августа 12:47
- 4 Без курьера и без доплат: «Супер Лента» запустила доставку роботами «Яндекса» Первая волна охватила восемь магазинов в Москве и два в Мурино 05 августа 12:11