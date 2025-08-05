На полке — рокировка: Иван Мартинович покидает пост генерального директора «Ашан ритейл Россия»

Иван Мартинович покидает пост генерального директора «Ашан Ритейл Россия». С 1 сентября его место займёт Ася Балабай, ранее занимавшая должность коммерческого директора. Она служит в компании уже более 20 лет.

Эстафета в одних руках

Мартинович пришёл в «Ашан» в 1990 году и прошёл путь до CEO, возглавив российский офис в феврале 2021-го. Сейчас — спустя 4,5 года на этой позиции — он передаёт управление своему преемнику. Новый глава — человек из команды, знакомый с системой изнутри.

Балабай работает в «Ашане» с 2004 года. Она начинала с позиции руководителя сектора «Товары для дома» и за 20 лет доросла до коммерческого директора всей сети. С 1 сентября она официально вступит в новую роль.

Новая глава

В пресс-службе компании уточнили: среди задач нового CEO — пересборка бизнес-модели, запуск новых магазинов, ускорение digital-направлений и развитие b2b-сегмента.

В компании отметили, что благодаря большому опыту работу и знанию людей в компании Ася Балабай успешно справится с новой должностью.

Контекст

Уход Мартиновича и назначение Балабай происходят на фоне глобального давления на ритейл. Снижающаяся маржа, рост конкуренции со стороны маркетплейсов, запрос на онлайн-доставку и персонализированные сценарии покупок требуют от игроков нового мышления.

«Ашан Ритейл Россия» управляет 230 магазинами в разных форматах: от гипермаркетов до супермаркетов и онлайн-витрины. В штате — более 25 тысяч сотрудников. Но последние годы были непростыми: сеть пыталась адаптироваться к меняющемуся потребительскому поведению, усиливала e-commerce и искала путь к покупателю, не потеряв в ценовой привлекательности.

Вывод

Назначение Балабай — это не только кадровое решение, но и сигнал: «Ашан» делает ставку на людей изнутри, чтобы перестроить бизнес под новые реалии. Вопрос теперь в другом — хватит ли ресурсов и управленческой свободы, чтобы быстро меняться в эпоху, когда «каждый день низких цен» — уже не конкурентное преимущество, а базовое ожидание.

Фото: AP/TASS