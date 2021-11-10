На работу на аэротакси: Hyundai разработает беспилотные городские летательные аппараты

Автоконцерн Hyundai объявил о создании новой дочерней компании Supernal, она займется разработкой электрических воздушных транспортных средств и объединит государственных и частных партнеров для формирования индустрии инновационной воздушной мобильности.

Основной инновацией призваны стать летательный аппараты с электрическими силовыми установками, системой вертикального взлета и посадки, которые смогут передвигаться в автономном режиме, сообщили RB.RU в пресс-службе компании.

Supernal планирует запустить первый коммерческий рейс в 2028 году, а далее масштабировать деятельность. Согласно существующей концепции, пассажиры будут планировать свой маршрут через приложение так, как это происходит на платформах для совместного использования автомобилей.

«Мы задаем новое направление развития транспорта, выполняя важную миссию по трансформации способов передвижения, коммуникаций и жизни людей и общества. Мы не ставим перед собой цель быть первыми на рынке. Мы работаем над созданием правильного продукта и по-настоящему интегрированного рынка и будем использовать опыт Hyundai Motor Group в массовом производстве, чтобы гарантировать разумную стоимость и широкую доступность инновационных воздушных транспортных средств», – отметил Шин Чжэвон (Jaiwon Shin), руководитель компании Supernal и президент Hyundai Motor Group.

Впервые компания Supernal была представлена как подразделение городской воздушной мобильности Hyundai Motor Group на выставке CES 2020, где дебютировал первый концепт S-A1. Компания продолжает разрабатывать и совершенствовать воздушное транспортное средство eVTOL с системой вертикального взлета и посадки, которое станет ее первой моделью на рынке, а также планирует начать процесс сертификации в регулирующих органах США в 2024 году.

Первый летательный аппарат Supernal будет электрическим и сможет передвигаться в автономном режиме. Он сможет взять на борт от четырех до пяти пассажиров.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!