На рынок выходит XWAY: стартапы AliWay и AliX объединяются

AliWay и AliX объявили о слиянии. Обе компании развивают IT-сервисы по работе с маркетплейсами для селлеров, среди клиентов — Panasonic, Samsung, Gloria Jeans, «Ситилинк», Merlion.

Основатели компаний Антон Ларин и Вадим Солынин прогнозируют консолидированный оборот в 2021 году более 20 млрд рублей, гласит пресс-релиз, присланный в редакцию RB.RU.

Ранее Forbes сообщал, что AliWay привлекли инвестиции в размере $1 млн.

Сейчас компании предоставляют услуги онбординга, фулфилмента, логистики и аналитики, а также внутреннего продвижения и создания контента на площадках; кроме того, AliWay и AliX осуществляют коммуникацию с конечным покупателем и внедряют CRM-маркетинг.

«Особенных сложностей не было, наши компании максимально органично дополнили друг друга», — прокомментировал новость Антон Ларин. «Объединение помогло значительно усилить команду. Благодаря синергии мы смогли развить свои скиллы как в IT, так и в операционной части работы с маркетплейсами. Мы объединились вокруг единой цели — заботы о клиентах».

Под новым названием XWAY команда планирует максимально охватить рынок и привлечь таких клиентов, как Bosch DIY, «Спортмастер», LG, Hugo Boss, онлайн-магазины КupiVIP, «ВсеИнструменты.ру» и сеть магазинов «220 вольт». Компания уже стала резидентом «Сколково».

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Фото: rassvet.digital.