На складе Wildberries в Электростали приступили к работе сортировщицы из Северной Кореи

Один из сотрудников видел, что на складе в Электростали на стенах разместили инструкции на корейском языке. Иностранные специалисты поселились в помещениях, принадлежащих Wildberries, в столовой для них выделены отдельные ряды, сообщили очевидцы. «Будут "пикать" на приемке», — знает один из них.

В Wildberries не опровергли данную информацию, но подробностей не раскрыли.

«На логистических центрах Wildberries ведут деятельность граждане РФ. На двух объектах в Московской области также предусмотрена возможность для занятых из стран ЕАЭС. Обязательным условием при оформлении являются разрешения на работу и официальное подтверждение соответствующих органов права на пребывание на территории России», — пояснили в пресс-службе маркетплейса.

Wildberries в тестовом режиме работает с кадровым агентством по привлечению исполнителей из разных стран в рамках международного сотрудничества. Компания соблюдает необходимые требования при сотрудничестве с занятыми из-за рубежа в рамках пилотного проекта. По его итогам мы примем решение о масштабировании.

14 февраля, в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани» появилось сообщение об обучении 100 женщин из КНДР у пяти супервайзеров объединенной компании для работы на складе в Рязани. По данным канала, с ними заключили контракт на три года.

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