«Яндекс Маркет» оставил открытие ПВЗ в Ростове-на-Дону 24 июня «на усмотрение партнеров»

В официальном канале «Яндекс Маркета» для партнеров маркетплейса появилась информация о том, что пункты выдачи заказов клиентам в Ростове-на-Дону могут быть на время закрыты, если это сочтет необходимым их управляющий. Принятие решения о работе или простое ПВЗ «остается на усмотрение партнера» в регионе.

За временную приостановку работы никакие штрафные санкции применяться не будут, оплата курьеров также не будет корректироваться в случае их невыхода на смену, а простой будет компенсирован, отмечают представители компании в сообщении для своих контрагентов.

«Сейчас для нас главное — безопасность наших сотрудников, партнеров и покупателей <...> Мы внимательно следим за обстановкой, и если будут какие-то новости — обязательно сообщим. Если у вас есть вопросы о работе в других регионах, вы также можете обратиться в службу поддержки», — пишут в канале.

Другие крупные маркетплейсы тоже оперативно реагируют на события в стране. «РИА Новости» со ссылкой на источники внутри компаний сообщают, что Ozon временно ограничил возможность оформления заказов «в южных регионах страны», а Wildberries методично скрывает товары с символикой ЧВК «Вагнер» на своем сайте и утверждает, что в ближайшее время «они будут полностью удалены с площадки».

Фото на обложке: RB.RU