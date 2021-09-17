На заводе Kia появился новый сотрудник — четвероногий робот

Компания Hyundai вместе с Boston Dynamics представили первый совместный проект — Factory Safety Service Robot. Робота запускают в тестовом режиме на заводе Kia в Южной Корее.

Ориентируется в пространстве робот благодаря встроенному тепловизору и 3D-лидару, которые позволяют распознавать людей, отслеживать повышение температуры до опасных значений и риски возникновения пожара, сообщили в пресс-службе компании Hyundai.

Но это не все возможности четвероногого андройда. Также он может перемещаться в узких пространствах и вести наблюдение в слепых зонах, недоступных человеческому глазу.

Решения робот принимает на основе данных автономной навигации и искусственного интеллекта с машинным обучением. Также им можно управлять дистанционно с помощью защищенной веб-страницы, на которой в прямом эфире показаны его перемещения.

Как уточнили в пресс-службе, в рамках испытаний на южнокорейском предприятии Kia робот будет вести ночное патрулирование. Специалисты оценят эффективность андроида, после чего будет рассмотрен вариант его более широкого применения.

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Фото на обложке: пресс-служба Hyundai