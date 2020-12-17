B2B-маркетплейс «на_полке» объявил о начале продаж по всей России

B2B-маркетплейс «на_полке» расширяет географию. До сих пор поставщики могли обслуживать покупателей только в регионах присутствия сервиса. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе ИТ-компании «Эвотор», которая развивает проект совместно со Сбербанком.

Онлайн-сервис «на_полке», в котором поставщики размещают свои предложения, а предприниматели закупают товары оптом, предложил продавать товары онлайн с доставкой по всей России.

Поставщик может доставлять заказы своими силами или с помощью транспортной компании. Первыми доставку заказов по стране подключили ТД «Продвей», «Ноян», «Ягоды Карелии», «ФудНатур», «Кофе Брейк» и другие.

«Через сервис “на_полке” продают товары более 400 поставщиков. Крупные дистрибьюторы и производители уже работают с региональными покупателями в офлайне. Теперь у них появится возможность принимать онлайн-заказы из других регионов. А локальные производители и поставщики смогут нарастить продажи и клиентскую базу», — уточнил руководитель B2B-маркетплейса Алексей Ширяев.

Также представители сервиса сообщили, что продолжат развивать сеть региональных представительств для работы с местными поставщиками и производителями. Кроме Москвы и Московской области маркетплейс сейчас представлен в Новосибирске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

B2b-маркетплейс был запущен в пилотном режиме в конце 2018 года. С мая этого года «на_полке» также работает с физическими лицами. По собственным данным, на ноябрь 2020 года в сервисе зарегистрировано более 44 тысяч пользователей.

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