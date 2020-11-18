Сервис оптовых онлайн-закупок «на_полке» запущен в Санкт-Петербурге

B2b-маркетплейс «на_полке» начинает работать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сервис позволяет автоматизировать онлайн-закупки МСБ, в том числе магазинов формата «у дома», кафе, ресторанов и гостиниц. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе ИТ-компании «Эвотор», которая развивает проект совместно со Сбербанком.

Ранее сервис уже работал в Москве и Московской области, Новосибирске и Екатеринбурге.

Отмечается, что для петербургских предпринимателей в каталоге уже доступны предложения от 40 поставщиков. Среди них официальные дистрибьюторы международных и российских брендов, а также местные производители и поставщики: «Парфюм Маркет», «Мегаполис ТД», «Продстар ТД», «Лудинг», «Балт-Трейд», «Фуд Сервис», «Молочная культура», «СПБ Премиум».

В Сбербанке отметили, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области насчитывается более 14 тысяч магазинов традиционной розницы и предприятий HoReCa. При этом до 95% закупок этого сектора экономики не автоматизированы и совершаются в офлайне: на оптовых рынках и через торговых представителей. Поэтому в северной столице имеется высокий потенциал развития сервиса.

По условиям платформы, поставщики доставляют заказы напрямую покупателю. Срок доставки — от 1 дня.

По собственным данным сервиса, самыми популярными категориями для оптовых онлайн-закупок являются:

«Соки, воды, напитки»,

«Чай, кофе, какао»,

«Бакалея»,

в сегменте HoReCa — готовая выпечка и кофе.

Наиболее активная категория клиентов — продуктовые магазины формата «у дома». Их доля в структуре клиентов «на_полке» составляет 36%.

«На маркетплейсе «на_полке» можно быстро закупить товары ситуативного спроса, не выходя из магазина в любое время суток. Мы считаем рынок Санкт-Петербурга очень перспективным благодаря большому количеству потенциальных клиентов и более высокой выручке, чем в среднем по России», — комментирует руководитель сервиса Алексей Ширяев.

В компании ожидают, что в ближайшие два года Санкт-Петербург станет таким же активным рынком онлайн-закупок, как и Москва.

B2b-маркетплейс был запущен в пилотном режиме в конце 2018 года. С мая 2020 года маркетплейс также работает с физическими лицами. По собственным данным, на ноябрь 2020 года в сервисе зарегистрировано более 44 тысяч пользователей. Свои товары в каталоге маркетплейса размещают более 400 поставщиков.

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