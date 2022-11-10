Глава ЦБ сообщила о пятикратном спаде оттока наличных из банков. Если в сентябре население вывело из банков 500 млрд рублей, то в октябре сумма снизилась в пять раз – до 100 млрд рублей.
Статистику по оттоку наличных из банков глава ЦБ Эльвира Набиуллина привела журналистам на форуме Finopolis.
«По первым данным ноября мы видим, что операции с наличными возвращаются в сезонную норму», – рассказала Набиуллина.
По сведениям председателя ЦБ, в октябре отток наличных из банков составил 100 млрд рублей, тогда как в сентябре эта сумма была в пять раз выше – 500 млрд рублей.
Набиуллина объясняла отток денег из банков повышенной тревожностью в обществе, вызванной ростом геополитической напряженности. Рост оттока наличных также наблюдался в начало пандемии COVID-19 весной 2020 года и в феврале 2022 года после начала спецоперации на Украине.
Фото на обложке: ID1974 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 2 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 3 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 4 Сделка о вхождении «Открытия» в группу ВТБ завершится до конца года
- 5 Греф впервые с начала кризиса раскрыл финансовые показатели Сбербанка
ВОЗМОЖНОСТИ
11 ноября 2022
13 ноября 2022
13 ноября 2022