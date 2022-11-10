Глава ЦБ сообщила о пятикратном спаде оттока наличных из банков. Если в сентябре население вывело из банков 500 млрд рублей, то в октябре сумма снизилась в пять раз – до 100 млрд рублей.

Статистику по оттоку наличных из банков глава ЦБ Эльвира Набиуллина привела журналистам на форуме Finopolis.

«По первым данным ноября мы видим, что операции с наличными возвращаются в сезонную норму», – рассказала Набиуллина.

По сведениям председателя ЦБ, в октябре отток наличных из банков составил 100 млрд рублей, тогда как в сентябре эта сумма была в пять раз выше – 500 млрд рублей.

Набиуллина объясняла отток денег из банков повышенной тревожностью в обществе, вызванной ростом геополитической напряженности. Рост оттока наличных также наблюдался в начало пандемии COVID-19 весной 2020 года и в феврале 2022 года после начала спецоперации на Украине.

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