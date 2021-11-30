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Набиуллина дала прогноз по итоговому уровню инфляции в 2021 году

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ожидает, что показатель роста цен уложится в ранее обнародованный интервал, но по верхней границе. Послений раз Банк России прогнозировал инфляцию в размере от 7,4% до 7,9% по итогам 2021 года.

Набиуллина дала прогноз по итоговому уровню инфляции в 2021 году

«У нас прогноз и по инфляции идет, скорее, по верхней границе нашего прогноза, мы это будем учитывать», — сказала Набиуллина на форуме «Россия зовет!». Главу ЦБ процитировало агентство ТАСС.

Что касается роста ключевой ставки, то здесь, по словам главы Ценробанка, будет учитываться диапазон от 0 до 100 базисных пунктов. Сохранение ставки на прежнем уровне в декабре маловероятно, добавила она.

Банк России повысил ключевую ставку 22 октября сразу на 75 базисных пунктов, до 7,5% годовых из-за неоправдавшегося прогноза по инфляции. На 2022 год ожидани регулятора оптимистичней. Годовая инфляция может снизиться до 4–4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Присутствоваший на форуме основатель «Русала» Олег Дерипаска раскритиковал денежно-кредитную политику Центробанка из-за отсутствия «дешевых денег». Миллиардер назвал рынок кредитования в России «кабальным». Дерипаска считает, что вкладывать деньги в логистику и хранение товаров должно быть выгодно, но никто не будет этого делать «когда стоимость кредита прогнозируется на уровне 10% в начале следующего года».

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Фото на обложке: Unsplash

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