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Ключевую ставку в России понизят не раньше 2023 года – Набиуллина

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Глава Банка России рассказала, когда регулятор планирует вернуть ключевую ставку к нейтральному уровню в 5-6%. Это, по словам Эльвиры Набиуллиной, произойдет не раньше, чем в середине 2023 года. Из-за высокой инфляции ЦБ не исключает дальнейшего повышения ставки – на данный момент она составляет 7,5%.

Ключевую ставку в России понизят не раньше 2023 года – Набиуллина

О планах регулятора по изменениям ключевой ставки Банка России Эльвира Набиуллина рассказала на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

По словам Набиуллиной, ключевая ставка выйдет на уровень нейтральной в 5-6% не раньше середины 2023 года. На данный момент ставка составляет 7,5% – в течение года ее повышали несколько раз. Это было необходимо для борьбы с инфляцией, которая побила пятилетние рекорды.

«Высокая инфляция действительно разрушает благополучие. [...] Инфляция — это реальная беда, которая делает людей беднее», – заявила Эльвира Набиуллина. 

В 2021 году ставку ключевую ставку повысили на 3,25%. Центробанк не исключает, что и на следующих заседаниях будет принимать решение о дальнейшем повышении ставки.

По словам Эльвиры Набиуллиной, такой уровень ставки не вредит бизнесу, потому что при высокой инфляции ему становится тяжело планировать финансовые показатели.

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Фото на обложке: Anatolii Trofimov / Shutterstock

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