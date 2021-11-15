Ключевую ставку в России понизят не раньше 2023 года – Набиуллина

Глава Банка России рассказала, когда регулятор планирует вернуть ключевую ставку к нейтральному уровню в 5-6%. Это, по словам Эльвиры Набиуллиной, произойдет не раньше, чем в середине 2023 года. Из-за высокой инфляции ЦБ не исключает дальнейшего повышения ставки – на данный момент она составляет 7,5%.
О планах регулятора по изменениям ключевой ставки Банка России Эльвира Набиуллина рассказала на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
По словам Набиуллиной, ключевая ставка выйдет на уровень нейтральной в 5-6% не раньше середины 2023 года. На данный момент ставка составляет 7,5% – в течение года ее повышали несколько раз. Это было необходимо для борьбы с инфляцией, которая побила пятилетние рекорды.
«Высокая инфляция действительно разрушает благополучие. [...] Инфляция — это реальная беда, которая делает людей беднее», – заявила Эльвира Набиуллина.
В 2021 году ставку ключевую ставку повысили на 3,25%. Центробанк не исключает, что и на следующих заседаниях будет принимать решение о дальнейшем повышении ставки.
По словам Эльвиры Набиуллиной, такой уровень ставки не вредит бизнесу, потому что при высокой инфляции ему становится тяжело планировать финансовые показатели.
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Фото на обложке: Anatolii Trofimov /
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