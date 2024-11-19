Набиуллина отвергла возможность заморозки вкладов россиян

Сообщения о возможной заморозке вкладов россиян в банках — это бессмыслица, такие сценарии не обсуждаются, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента

Вопрос о заморозке вкладов задал депутат-единоросс Евгений Ревенко. Он отметил, что в «интернет-пространстве» обсуждают сценарий, при котором вклады заморозят из-за риска неисполнения банками обязательств перед вкладчиками. Причинами этого, по словам Ревенко, называют снижение кредитования и повышение ставок по вкладам.

«Что я могу сказать? Я могу сказать, что, наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно. Нас пугают этим, говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам. В профессиональной среде эти сценарии не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла», — ответила Набиуллина.

Глава ЦБ пояснила, что высокие проценты по вкладам банки обеспечивают за счет высоких ставок по кредитам, которые всегда выше ставок по депозитам. При этом бизнес даже в нынешних условиях активно берет кредиты, несмотря на высокую ключевую ставку, подчеркнула Набиуллина.

Процесс снижение ставки ЦБ будет упорядоченным, его спроектируют так, чтобы не допустить массового оттока депозитных средств на рынок, который может привести к инфляции, заверила председатель Банка России.

Ранее опрошенные RB.RU эксперты допустили, что вклады в российских банках могут ограничить к возврату в случае снижения ключевой ставки. «Когда банкам понадобится возвращать средства при начале цикла снижения ключевой ставки, во многом здесь мы можем увидеть не заморозку вкладов, а изменение сроков по этим вкладам, которые могут действительно превратиться из одного года в три года», — отметил основатель TradeZone School Артем Назаров.