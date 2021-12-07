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Набиуллина сравнила предоставление данных экосистемам с продажей бус аборигенам

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сравнила использование экосистемами данных о потребителях с продажей бус аборигенам. Такое мнение финансист высказала на планерной дискуссии в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2021.

Набиуллина сравнила предоставление данных экосистемам с продажей бус аборигенам

Пользователи предоставляют свои данные экосистемам в обмен на привилегии — скидки по карточкам и разнообразные бонусы. 

Председатель Центробанка уверена, что за это придется заплатить повышением цен на товары и услуги из-за возникающего со стороны экосистем монополизма. Чтобы избежать этого, регулятору нужно выработать модель, «которая позволит снизить риски монополизации».

«Мы сейчас находимся в ситуации, когда, как аборигены за бусы, готовы продать что-то несоизмеримо более ценное — свои данные, и с этими данными — право выбора. Не успеем мы чего-то пожелать, как среда вокруг нас предлагает — и точно ли это то, что нам нужно, и сможем ли мы в ситуации такого изобилия предложения сохранить здравые отношения?» — заявил Эльвира Набиуллина, которую цитирует Forbes.

С выводами Набиуллиной не согласился глава «Сбера» Герман Греф. В его экосистеме пользователи могут легко отказаться от предоставления данных, но одновременно потеряют привилегии и удобства. Греф уверен, что информация о россиянах и так давно стала общедоступной. Например, каждый день люди попадают на камеры видеонаблюдения.

В июне 2021 года стало известно, что ЦБ собирается установить для экосистем лимиты в 30% от совокупного капитала, которые банки могут тратить на нефинансовые активы. Регулирование коснется в первую очередь «Сбера», ВТБ и «Тинькофф».

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Фото на обложке: Unsplash

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