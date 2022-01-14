Первый зампред Набиуллиной Сергей Швецов покидает ЦБ, чтобы возглавить набсовет «Мосбиржи»

Первый заместитель председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной — Сергей Швецов, сыгравший ключевую роль в создании мегарегулятора, с 21 марта покидает свой пост и продолжит работу вне Банка России.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила через пресс-службу, что Швецов «играл ключевую роль в создании мегарегулятора».

«У Сергея Анатольевича есть визионерский дар, способность смотреть на любую проблему под новым углом, находить неожиданные решения, вдохновлять сотрудников», — высказалась Эльвира Набиуллина.

Сергей Швецов может возглавить набсовет «Мосбиржи», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сейчас набсовет возглавляет Олег Вьюгин, также в прошлом первый зампред Центробанка.

Также из ЦБ РФ с 21 марта 2022 года уходит зампред Набиуллиной Дмитрий Скобелкин. О его новом месте работы пока нет информации. В Банке России финансист занимался созданием системы «Знай своего клиента» и работал с правительством по либерализации валютного контроля.

Оба заместителя — старейшие сотрудники банка. Сергей Швецов проработал в Банке России более 20 лет, в последнее время он курировал новые направления — защиту прав потребителей, финансовую доступность и финансовую грамотность.

Скобелкин начал работу в Банке России в 1997 году с должности начальника отдела управления валютного контроля. С 2002 по 2013 год он работал в комитете и службе по финмониторингу, а в 2013 году вернулся в банк сразу на должность заместителя председателя.

Набиуллина уже провела новые назначения.

С 17 января новым первым заместителем Набиуллиной станет Владимир Чистяхин, который пока работает в должности просто заместителя. Он будет курировать департаменты стратегического развития финансового рынка, допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, корпоративных отношений, службы по защите прав потребителей, обеспечения доступности финансовых услуг, анализа рисков.

Также директор департамента страхового рынка Филипп Габуния с понедельника займет пост заместителя председателя Банка России и будет курировать департаменты страхового и микрофинансового рынка, инфраструктуры финансового рынка, инвестиционных финансовых посредников.

С 17 января на работу выйдет и новый статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, который станет курировать вопросы взаимодействия с Госдумой РФ и Совфедом и непосредственно будет руководить юридическим департаментом.

С 26 января заместителем Набиуллиной также станет Юрий Исаев. Он будет курировать департаменты противодействия недобросовестным практикам, финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительство Банка России в Китае.

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Фото на обложке: ЦБ РФ