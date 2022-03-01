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Открыт прием заявок в бизнес-акселератор МФТИ «Физтех.Старт»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Принять участие в акселераторе могут инновационные проекты от стадии MVP. Ключевые партнеры и организаторы программы — венчурная компания и фонд Startech.vc и группа компаний «Правокард», специализирующаяся на оказании дистанционных и очных юридических, налоговых и иных услуг.

Открыт прием заявок в бизнес-акселератор МФТИ «Физтех.Старт»

RED — первая открытая база данных о самых выдающихся предпринимателях России.

Программа нового набора будет представлены двумя треками. В первый приглашают технологические проекты от стадии MVP различных направлений. Во второй — стартапы и компании из областей LegalTech, TaxTech, PropTech, InsurTech, FinTech, EdTech.

Всем участникам предоставят сильнейшую профильную экспертизу и менторскую поддержку от успешных предпринимателей международного уровня, входящих в сообщество «Физтех-Союз». У стартапов будет возможность выиграть гранты, привлечь инвестиции, запустить пилотные проекты, получить новых клиентов.

По окончанию программы в июне 2022 года финалисты выступят на масштабном Demo Day, где смогут презентовать свои проекты аудитории инвесторов, фондов, профильных экспертов, представителей крупных компаний и корпораций.

«Идеальный проект для нас упакован для выхода на глобальный рынок и готов к масштабированию. Также в сезоне принимает участие партнер “Правокард”, который готов активно инвестировать в новые технологии», — сказал Олег Линников, сооснователь Startech.Partners, выпускник ФАКИ МФТИ.

«Мы поможем масштабировать бизнес и стать значимым участником рынка, как в свое время “Правокард”. Лучшим командам мы предложим инвестиции, запустим совместный проект или пригласим в свой», — поделился Николай Тюрников, основатель группы компаний «Правокард», юрист и успешный предприниматель более 20 лет.

Участие в программе бесплатное и доступно стартапам из любой части мира, т.к. основная его часть будет проходить в онлайн-формате. Подать заявку можно до 15 марта. Подробная информация и регистрация — на сайте

Фото на обложке: dotshock / Shutterstock

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