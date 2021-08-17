Стали известны финалисты программы «Начни иначе» для социальных предпринимателей

Impact Hub Moscow и Росбанк объявили 20 финалистов акселерационной программы «Начни иначе» для социальных предпринимателей в сфере инклюзии. Организаторы получили рекордное количество заявок: 174 организации из 50 регионов России.

В финал прошли 20 проектов, которые используют инновационные подходы для решения проблем людей с инвалидностью, поддержки людей старшего возраста, детей-сирот и других уязвимых групп населения. Их основатели примут участие в бесплатной обучающей программе по 8-ми тематическим модулям: социальный вклад бизнеса, финансы, развитие продукта, продажи, продвижение, работа с командой, публичные выступления, использование интернет-технологий. Развитие каждого участника в программе будет сопровождать куратор — успешный предприниматель с опытом в социальной сфере. Обучение продлится 12 недель.

Финалистами программы стали:

1. Центр инклюзивных проектов и социальной интеграции для детей и взрослых с особыми потребностями "Какая разница!", г. Санкт-Петербург; 2. Инклюзивный цех "VARENIKI" для выпускников коррекционных интернатов, г. Вольск, Саратовская область; 3. Центр здорового образа жизни для старшего поколения “ВМЕСТЕ”, г. Одинцово, Московская область; 4. Центр занятости для подростков и взрослых с аутизмом “Открыть мир”, г. Кострома; 5. Центр помощи семьям детей с ограниченными возможностями здоровья "Содействие", г. Ростов-на-Дону; 6. Инклюзивное производство мягкой мебели “МФ АСТРА”, г. Санкт-Петербург; 7. Благотворительный фонд "Семья Прибайкалья" для мам, воспитывающих детей с паллиативным статусом, г. Иркутск; 8. Инклюзивные путешествия Globe4all, г. Санкт-Петербург; 9. Проект, помогающий людям с онкологическим диагнозом получать равную помощь “Школа равных”, г. Москва; 10. Центр развития для детей с ограниченными возможностями здоровья “Мархамат”, г. Уфа; 11. Инклюзивный арт-кластер для людей с ментальными нарушениями "Ты можешь быть любым", г. Братск, Иркутская область; 12. Мобильное приложение по переводу спектаклей на жестовый язык для людей с нарушениями слуха “АСДИИСК”, г. Москва; 13. Центр поддержки эколого-социальных программ «Устойчивое развитие», г. Москва; 14. Инклюзивный клуб "Забота", помогающий детям с ОВЗ и инвалидностью, г. Няндома, Архангельская область; 15. Инклюзивная мастерская "Студия лазерной резки "Фотон", г. Выкса, Нижегородская область; 16. Центра социально-психологической поддержки «Все свои!» для воспитанников детских домов, г. Красноярск; 17. Коррекционная работа с речевыми нарушениями у детей с ОВЗ и инвалидностью “Настрой-ка речи!”, г. Калуга; 18. Центр психологической помощи за отношения без насилия "НеТерпи", Москва (Действует по всей России); 19. Разработка игры для слепых "Единая лига Подмосковья", Московская область; 20. Волонтерский центр "Серебряный возраст", г. Москва (Действует по всей России).

Одна из ценностей программы для социальных предпринимателей — в том, что участники начинают верить в себя, у них появляются не только знания, но и силы, боевой дух и поддержка в сообществе, чтобы продолжать более уверенно. И уже они становятся некой моделью для своих коллег и конкурентов Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций о рекламы Росбанка

«Начни иначе» помогает выстроить бизнес-модель в сферах социальных инноваций, которые редко оказываются в поле зрения традиционного предпринимательства. Участники акселератора открывают людям с инвалидностью доступ к равным возможностям, внедряют новые цифровые решения, помогают в социализации и трудоустройстве уязвимых групп населения, при этом сохраняя финансовую устойчивость своих предприятий Екатерина Халецкая, сооснователь и директор Impact Hub Moscow

В 2021 году победителей «Начни иначе» ждут денежные призы в размере 350, 250 и 150 тысяч рублей соответственно, грант на образовательную поездку команды размером в 400 тысяч рублей, а также поддержка специалистов из разных областей: юридическое и маркетинговое сопровождение, разработка сайта, статсессии от опытных бизнес-консультантов.

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