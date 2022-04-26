«Росбанк» и Impact Hub Moscow объявили старт акселерационной программы «Начни иначе»

«Росбанк» и Impact Hub Moscow открывают прием заявок на участие во всероссийской конкурсной программе «Начни иначе». Принять участие в ней могут инклюзивные социальные предприниматели и НКО. По итогу отбора в финал пройдет 32 организации. Победители получат гранты на общую сумму более €124 тыс.
В этом году «Начни иначе» отмечает пятилетие с момента создания. Из года в год программа трансформируется, реагируя на актуальные вызовы времени и запросы социально ориентированного бизнес-комьюнити.
Подать заявку на участие в программе могут социальные предприниматели и некоммерческие организации, работающие не менее шести месяцев и зарегистрированные как юридическое лицо, чья деятельность направлена на оказание системной помощи и улучшение качества жизни людей из уязвимых групп, таких как люди с инвалидностью, люди старшего возраста, люди в трудной жизненной ситуации, дети с сиротским опытом.
Участниками программы станут руководители организаций и их команды. Такой подход поможет повысить квалификацию и вовлеченность сотрудников по всем основным направлениям бизнеса.
Обучение пройдет в онлайн-формате в течение 10 недель. За это время социальные предприниматели получат доступ к экспертному теоретическому контенту и практическим инструментам ведения бизнеса, а также сопровождение опытными трекерами, которые помогут обозначить узкие места в бизнес-процессах и прицельно проработать их.
Для комфортного прохождения программы организаторы компенсируют оплату услуг нянь для участников с маленькими детьми. Также все участники получат возможность воспользоваться консультациями профессиональных психологов.
Подать заявку можно до 20 июня включительно. Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: dvoevnore /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Какие возможности стартапам открывает уход компаний с российского рынка?
- 2 «Выручка компаний-участниц программы StartHub.Moscow выросла в среднем в три раза»
- 3 Молодежные акселераторы «Сбера» открыли прием заявок на бесплатный трек по искусственному интеллекту
- 4 Акселератор больше не обязателен. Как предпринимателю вырастить компанию самостоятельно?
- 5 Победители школьного акселератора стартапов SberZ получат дополнительные баллы ЕГЭ
ВОЗМОЖНОСТИ
26 апреля 2022
26 апреля 2022
29 апреля 2022