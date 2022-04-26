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«Росбанк» и Impact Hub Moscow объявили старт акселерационной программы «Начни иначе»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

«Росбанк» и Impact Hub Moscow открывают прием заявок на участие во всероссийской конкурсной программе «Начни иначе». Принять участие в ней могут инклюзивные социальные предприниматели и НКО. По итогу отбора в финал пройдет 32 организации. Победители получат гранты на общую сумму более €124 тыс. 

«Росбанк» и Impact Hub Moscow объявили старт акселерационной программы «Начни иначе»
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В этом году «Начни иначе» отмечает пятилетие с момента создания. Из года в год программа трансформируется, реагируя на актуальные вызовы времени и запросы социально ориентированного бизнес-комьюнити.

Подать заявку на участие в программе могут социальные предприниматели и некоммерческие организации, работающие не менее шести месяцев и зарегистрированные как юридическое лицо, чья деятельность направлена на оказание системной помощи и улучшение качества жизни людей из уязвимых групп, таких как люди с инвалидностью, люди старшего возраста, люди в трудной жизненной ситуации, дети с сиротским опытом.

Участниками программы станут руководители организаций и их команды. Такой подход поможет повысить квалификацию и вовлеченность сотрудников по всем основным направлениям бизнеса.

Обучение пройдет в онлайн-формате в течение 10 недель. За это время социальные предприниматели получат доступ к экспертному теоретическому контенту и практическим инструментам ведения бизнеса, а также сопровождение опытными трекерами, которые помогут обозначить узкие места в бизнес-процессах и прицельно проработать их.

Для комфортного прохождения программы организаторы компенсируют оплату услуг нянь для участников с маленькими детьми. Также все участники получат возможность воспользоваться консультациями профессиональных психологов.

Подать заявку можно до 20 июня включительно. Подробная информация и регистрация — на сайте

Фото на обложке: dvoevnore / Shutterstock

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