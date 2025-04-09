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«Национальная медиа группа» начала переговоры о покупке «Медиалогии»

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко
«Национальная медиа группа» (НМГ), владеющая телеканалами СТС, «Рен ТВ», мультимедийным инфоцентром «Известия», онлайн-кинотеатром Wink и другими активами, ведет переговоры о приобретении компании «Медиалогия», которая занимается мониторингом соцсетей и СМИ. Об этом РБК рассказала гендиректор НМГ Светлана Баланова.
«Национальная медиа группа» начала переговоры о покупке «Медиалогии»
  1. Новости

По ее словам, НМГ планирует стать «лидером на рынке информации и развлечений», для чего холдинг «смотрит на то, что находится рядом с медиа» — на сферы, в которых «медиаэкспертиза может дать конкурентное преимущество». Медиалогия, как утверждает Баланова, — это компания «номер один» на рынке мониторинга информации и новостей, а также один из лидеров «управления репутацией и информационными рисками».

НМГ ведет переговоры о полной покупке «Медиалогии», но детали и условия сделки, включая сумму, Баланова не называет. Она также отметила, что появление негативных комментариев в соцсетях или СМИ «при правильной отработке может превратиться в позитивный кейс для бренда или госструктуры».

  • «Медиалогия» разрабатывает одноименную автоматическую систему мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в реальном времени. Компания была создана в 2003 году группой IBS — одной из старейших IT-компаний в России, отмечает РБК.
  • В 2019 году «Ведомости» написали, что 63% «Медиалогии» приобрел ВТБ. До сделки 75% компании были у IBS, а 25% — у сооснователя группы Сергея Мацоцкого. По завершении сделки у Мацоцкого остался 21%, а еще 16% получил гендиректор «Медиалогии» Александр Волков. Текущая структура учредителей скрыта.

Фото на обложке: Vibe Images / Shutterstock / FOTODOM

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