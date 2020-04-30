Национальная Медиа Группа бесплатно прорекламирует малый бизнес в эфире телеканалов

Национальная Медиа Группа (НМГ) запустила проект «#немаловажный» по поддержке малого и среднего бизнеса. В эфире телеканалов группы появятся ролики с рекламными сообщениями предпринимателей. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе НМГ.

30-секундные рекламные ролики будут транслироваться на телеканалах и digital-ресурсах Национальной Медиа Группы до конца мая. Ей принадлежат РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, Dомашний, «Че» и СТС Love.

Также предприниматели смогут продвигать бизнес в официальном аккаунте проекта @nemalovazhny в Instagram. Там будет собрана вся информация об участниках, включая контакты и сайт компании.

Принять участие в проекте может представитель МСБ из любого региона России. Нужно записать короткую видеовизитку с рассказом о себе и своем бизнесе и отправить ее на [email protected]