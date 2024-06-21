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Национальный клиринговый центр конвертирует клиентскую валюту в рубли до 28 июня

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Национальный клиринговый центр конвертирует клиентскую валюту в рубли до 28 июня. Конвертация пройдет по установленному на 13 июня курсу — это 89,2 рубля за доллар США и 95,8 рубля за евро. Клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий находятся под санкциями США с 12 июня.

Национальный клиринговый центр конвертирует клиентскую валюту в рубли до 28 июня
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Московская биржа сообщила о частичной блокировке валютного обеспечения клиентов. Это стало следствием введенных в ее отношении санкций США, следует из сообщения торговой площадки.

Входящий в группу Мосбиржи Национальный клиринговый центр проведет конвертацию клиентских долларов США и евро в российские рубли до 28 июня. Конвертация пройдет по курсу 89,2 рубля за доллар США и 95,8 рубля за евро.

США ввели санкции в отношении Мосбиржи, НКЦ и НРД 12 июня. Вследствие этого Мосбиржа прекратила торги долларами США и евро, а брокеры начали ограничивать операции с валютой и вывод долларов США и евро. 

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

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