Минцифры анонсировало разработку национального мессенджера
Юлия Пажитных
Важное событие в области цифровых технологий ожидается летом 2025 года — состоится большая презентация национального мессенджера, пишет ТАСС.
Минцифры анонсировало разработку национального мессенджера
https://rb.ru/news/nacionalnyy-messendzher/
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О предстоящей презентации сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике. По его словам, на презентации будет представлена информация о поэтапной разработке и реализации функционала мессенджера.
- Минцифры заявило о решении принудительно перевести всех госслужащих и бюджетников на российские мессенджеры, почту и сервисы видео-конференц-связи в 2021 году. Тогда в Минпросвещения сообщили, что совместно с Минцифры готовятся к внедрению отечественного ПО.
Фото на обложке: izkes / Shutterstock / FOTODOM
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