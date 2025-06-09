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Минцифры анонсировало разработку национального мессенджера

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Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Важное событие в области цифровых технологий ожидается летом 2025 года — состоится большая презентация национального мессенджера, пишет ТАСС.

Минцифры анонсировало разработку национального мессенджера
  1. Новости

О предстоящей презентации сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике. По его словам, на презентации будет представлена информация о поэтапной разработке и реализации функционала мессенджера.

  • Минцифры заявило о решении принудительно перевести всех госслужащих и бюджетников на российские мессенджеры, почту и сервисы видео-конференц-связи в 2021 году. Тогда в Минпросвещения сообщили, что совместно с Минцифры готовятся к внедрению отечественного ПО.

Фото на обложке: izkes / Shutterstock / FOTODOM

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