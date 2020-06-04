«Нас ждет уникальное лето»: эксперты НАФИ дали советы представителям российской туриндустрии

25 мая аналитический центр НАФИ представил результаты опросов иностранных туристов, посетивших Россию в прошлом году, и россиян, которые планируют поездки в 2020 году. Обсуждение состоялось в рамках встречи, организованной сообществом для представителей индустрии туризма и гостеприимства Moscow Travel Hub .

Прежде всего, Ирина Гильдебрандт, руководитель исследовательских проектов НАФИ, отметила, что несмотря на нынешнюю обстановку, которая не располагает к путешествиям, экспертам и представителям отрасли важно держать руку на пульсе и обладать свежими аналитическими данными. По ее мнению, туризм, так или иначе, останется важной движущей силой мировой экономики и после снятия карантинных мер.

Грамотное финансирование отрасли и соответствие нашего предложения актуальным потребностям туристов и их адекватное понимание может увеличить и рост приезжающих иностранных туристов, и в целом улучшить российские туристические направления. Ирина Гильдебрандт, руководитель исследовательских проектов НАФИ



Представитель НАФИ рассказала о проведенном исследовательским центром онлайн-опросе среди граждан из 27 стран Европы (Сербия, Словакия и другие), которые недавно побывали в России. Гильдебрандт отметила, что именно они остаются основной аудиторией для увеличения турпотока в страну. Это обусловлено и их территориальной близостью и платежеспособностью.

Согласно данным НАФИ, самыми активными путешественниками являются граждане Северной Европы старше 55 лет. Эксперты связывают это как с высоким уровнем жизни, так и с личной и финансовой независимостью: уйдя на пенсию, европейцы могут свободно распоряжаться своим временем и деньгами. По словам Гильдебрандт, именно на эту аудиторию стоит обратить внимания российскому туристическому бизнесу.

По оценке НАФИ, 90% европейцев остались довольны поездкой, а половина опрошенных планируют приехать в Россию снова. Чаще всего, по данным агентства, о планах посетить нашу страну говорит европейская молодежь в возрасте от 18 до 34 лет. Эксперты связывают это с тем, что многие из них представляют путешествие в Россию рискованным и экстремальным. Эту «привлекательность» Гильдебрандт оценивает скорее негативно, указывая на то, что европейская молодежь в Россию ездит реже, чем европейцы среднего и старшего возраста, при этом отмечая, что заинтересованность следует рассматривать как возможность привлечение новой аудитории.

Среди негативных впечатлений от посещения России европейские туристы назвали неразвитость инфраструктуры и сферы услуг, неприветливое отношение со стороны местного населения и низкий уровень безопасности. Согласно оценке агентства, именно эти факторы стоит учесть при формировании тактики привлечения жителей стран Северной Европы, так как для них комфорт в поездке является приоритетом при выборе маршрута.

Согласно данным НАФИ, около трети европейцев (преимущественно из Восточной Европы) за последний год встречали информацию о российских достопримечательностях в медиа на своем языке. В агентстве считают, что отсутствие актуальных данных о том, какие места в России можно посетить, как сюда приехать, сколько это все стоит, способствует распространению мифов и стереотипов о стране.

Информировать иностранных туристов о возможностях путешествий в Россию эксперты НАФИ советуют через соцсети. Также они предлагают привлекать к сотрудничеству европейских медиа-инфлюенсеров, чтобы заинтересовать местную молодежь в российском направлении.

При формировании имиджа России мы советуем начинать с регионального уровня и ориентироваться на современные тренды, которые актуальны в индустрии во всем мире, например, «инстаграмные» направления. Помимо этого, важно сделать акцент на принципах устойчивого развития и экологии в регионе. Ирина Гильдебрандт

Во второй части встречи исследователи поделились результатами опроса среди россиян. По подсчетам НАФИ, более половины респондентов не готова отказать себе в летнем отдыхе и готова путешествовать после снятия ограничений. Ирина Иванкова, руководитель направления исследования в сфере туризма и транспорта НАФИ, обратила внимание на то, что многие россияне, которые привыкли проводить отпуск за рубежом, в этом году поедут путешествовать по России.

Нас ждет уникальное лето. В этом году в России будут отдыхать туристы, которые привыкли проводить отпуск за рубежом. Это совершенно новые для сферы внутреннего туризма люди, более платежеспособные, но у них совсем другие требования к сервису, более высокие. Ирина Иванкова, руководитель направления исследования в сфере туризма и транспорта НАФИ

Эксперт отметила, что многие россияне не готовы менять свои туристические привычки после пандемии, поэтому, по ее мнению, отрасли стоит уделить внимание улучшению сервиса.

Например, согласно опросу НАФИ, каждый второй россиянин в качестве транспорта для путешествия по России выберет личный автомобиль. Иванкина напомнила, что во всех регионах действуют разные правила парковки, о которых представителям бизнеса обязательно нужно предупреждать клиентов, чтобы не испортить впечатление о поездке эвакуированным авто.

Не надо стараться за это лето вернуть упущенную выгоду, нужно воспринимать это период как уникальную возможность прорекламировать свою услугу, бизнес, попытаться улучшить его, подумать, чем можно компенсировать его недостатки. Именно тогда люди будут отдыхать внутри страны Ирина Иванкова

По мнению Иванкиной, в этом году нашим соотечественникам придется принимать решение о летнем отпуске импульсивно и быстро, у людей не будет много времени подумать, поэтому представителям отрасли не стоит медлить.

В ближайшее время аналитики НАФИ сформируют новые темы для исследований рынка туризма, поделиться своими предложениями по тематике будущих исследований можно в Telegram-канале Moscow Travel Hub.