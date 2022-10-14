Правозащитники предложили обязать онлайн-магазины принимать наличные

Онлайн-магазины предложили обязать принимать наличные. С просьбой об этом в Роспотребнадзор обратилась «Общественная потребительская инициатива». В организации считают, что принятие только одного способы оплаты – это дискриминация.

Правозащитники получают от россиян жалобы на дискриминацию со стороны онлайн-магазинов, которые принимают только безналичный способ оплаты. Об этом они рассказали «Известиям».

В «Общественной потребительской инициативу» уточнили, что онлайн-магазины пользуются статьей 16 закона «О защите прав потребителей», а точнее ее первым пунктом, который уточняет порядок оплаты, по сути разрешая онлайн-магазинам не принимать наличные к оплате.

ОПИ хочет выяснить, насколько законно действуют маркетплейсы, интернет-магазины и другие участники рынка онлайн-ритейла, когда берут с покупателей оплату только по безналу, при этом не позволяя совершить покупку без полной предоплаты.

С просьбой прояснить ситуацию правозащитники обратились в Роспотребнадзор. В службе ответили, что пока не получали жалоб от покупателей на онлайн-магазины из-за способа оплаты.

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