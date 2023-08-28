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Объем наличных в банкоматах и кассах банков достиг рекордных 2 трлн рублей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Объем наличных в банкоматах и кассах банков на фоне валютных колебаний достиг рекордных 2 трлн рублей. Только по итогам июля эта сумма увеличилась на 180 млрд рублей, показав максимальный прирост с сентября 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация.

Объем наличных в банкоматах и кассах банков достиг рекордных 2 трлн рублей

Объем наличных средств в банкоматах и кассах банков впервые превысил 2 трлн рублей. По данным ЦБ, по итогам июля объем наличных увеличился на 9,6% и достиг 2,07 трлн рублей.

Рост объема наличных почти на 10% в июле стал рекордным с сентября 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация. Тогда в кассы и банкоматы поступило 201,9 млрд рублей.

Количество наличных в банкоматах и кассах растет второй месяц подряд. В июне показатель поднялся на 6,3% или 111,8 млрд рублей.

Опрошенные РБК эксперты связывают рост наличных в банкоматах с ослаблением рубля. В июне-июле 2023 года российская национальная валюта значительно упала к доллару США и евро, что спровоцировало высокий спрос на валютообменные операции.

Фото на обложке: Andrey Arkusha / Shutterstock

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