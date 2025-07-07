154 млн убытков: ФНС требует банкротства SR Space, но первый российский космический стартап хочет выплыть
ИФНС №4 по городу Москве направила в столичный арбитражный суд иск о банкротстве юрлица первого российского космического стартапа АО «СР Спейс» (SR Space). Заявление датировано 2 июля. Суд еще не принял его и не назначил даты заседания. Сумма долга не известна, но стартап, заработавший убыток за прошлый год, собирается продолжить работу вопреки неприятностям.
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По данным ФНС, чистый убыток АО «СР Спейс» за прошлый год составил 154,2 млн рублей на фоне выручки в 53 млн рублей, хотя годом речь шла о небольшой прибыли в 555 тыс. рублей. Судя по всему, во всем виноваты расходы по обычной деятельности, которые за год подскочили в четыре раза, до 208 млн рублей.
По данным «Контур Фокуса», с которыми ознакомился RB.RU, найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам АО по состоянию на 7 июля. Решения о приостановлении еще в апреле были направлены в Сбербанк, Банк Синара, Альфа-Банк, Т-Банк.
Иск от налоговой не первый, но тогда удалось уладить
Компании уже приходилось сталкиваться с банкротными исками от налоговой. ИФНС №24 направила заявление в 2022 году, но суд ей отказал. В середине июня 2025 года арбитраж выдал судебный приказ Т-Банку на взыскание полумиллиона рублей с «СР Спейс». Речь шла о сумме по некому договору и даже пенни.
SR Space не сдается: впереди IPO, деньги будут
В компании прокомментировали данную информацию в своем Telegram-канале. Тут уверены, что никакого банкротства не будет. Вся работа над космическими технологиями продолжается. Задолженность перед налоговой возникла на фоне кассового разрыва, его появление можно объяснить максимально высокой ставкой ЦБ РФ и санкциями.
Кроме того появление кассовых разрывов – типичная ситуация для новых высокотехнологичных компаний. От своих долгов перед налоговой в компании не отказываются, собираются деньги вернуть. Одновременно проходит pre-IPO, инвесторы активны, команда стартапа рассчитывает на внешнее финансирование и даже не отказывается от планов на первичное размещение.
- Год назад SR Space попала под санкции Соединенных Штатов из-за разработок в области беспилотных технологий.
- SR Space сочетает инженерные разработки с IT-решениями, предлагая полный цикл услуг – от проектирования ракет до их выведения на орбиту.
Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock / FOTODOM
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