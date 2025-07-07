154 млн убытков: ФНС требует банкротства SR Space, но первый российский космический стартап хочет выплыть

ИФНС №4 по городу Москве направила в столичный арбитражный суд иск о банкротстве юрлица первого российского космического стартапа АО «СР Спейс» (SR Space). Заявление датировано 2 июля. Суд еще не принял его и не назначил даты заседания. Сумма долга не известна, но стартап, заработавший убыток за прошлый год, собирается продолжить работу вопреки неприятностям.

По данным ФНС, чистый убыток АО «СР Спейс» за прошлый год составил 154,2 млн рублей на фоне выручки в 53 млн рублей, хотя годом речь шла о небольшой прибыли в 555 тыс. рублей. Судя по всему, во всем виноваты расходы по обычной деятельности, которые за год подскочили в четыре раза, до 208 млн рублей.

По данным «Контур Фокуса», с которыми ознакомился RB.RU, найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам АО по состоянию на 7 июля. Решения о приостановлении еще в апреле были направлены в Сбербанк, Банк Синара, Альфа-Банк, Т-Банк.

Иск от налоговой не первый, но тогда удалось уладить

Компании уже приходилось сталкиваться с банкротными исками от налоговой. ИФНС №24 направила заявление в 2022 году, но суд ей отказал. В середине июня 2025 года арбитраж выдал судебный приказ Т-Банку на взыскание полумиллиона рублей с «СР Спейс». Речь шла о сумме по некому договору и даже пенни.

SR Space не сдается: впереди IPO, деньги будут



В компании прокомментировали данную информацию в своем Telegram-канале. Тут уверены, что никакого банкротства не будет. Вся работа над космическими технологиями продолжается. Задолженность перед налоговой возникла на фоне кассового разрыва, его появление можно объяснить максимально высокой ставкой ЦБ РФ и санкциями.

Кроме того появление кассовых разрывов – типичная ситуация для новых высокотехнологичных компаний. От своих долгов перед налоговой в компании не отказываются, собираются деньги вернуть. Одновременно проходит pre-IPO, инвесторы активны, команда стартапа рассчитывает на внешнее финансирование и даже не отказывается от планов на первичное размещение.

Год назад SR Space попала под санкции Соединенных Штатов из-за разработок в области беспилотных технологий.

SR Space сочетает инженерные разработки с IT-решениями, предлагая полный цикл услуг – от проектирования ракет до их выведения на орбиту.

Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock / FOTODOM