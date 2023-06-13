Правительство «с рядом исключений» одобрило законопроект о налоге на сверхприбыль

Правительство одобрило законопроект о налоге на сверхприбыль – он составит 10% от «от суммы превышения прибыли» за 2021-22 годы над аналогичным показателем 2018-19 годов. Деньги пойдут на поддержку семей с детьми, сказал глава Минфина Антон Силуанов. В законопроекте допускаются исключения, например, по сроку уплаты налога: заплатишь раньше – заплатишь меньше.
Законопроект о налоге на сверхприбыль для бизнеса одобрен на заседании правительства. Сообщение об этом опубликовано на сайте Минфина.
Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над тем же показателем 2018-2019 годов. Сумму «взноса» компании будут считать самостоятельно, налог необходимо уплатить до 28 января 2024 года.
«По договоренности с социальным блоком мы направим эти ресурсы на поддержку семей с детьми, на те решения, которые были приняты в прошлом году по адресной и точечной поддержке нуждающихся семей», – сказал глава Минфина Антон Силуанов.
В одобренном законопроекте допускаются несколько исключений. Налог не нужно будет платить компаниям, созданным после 2020 года, а также тем, у кого средняя прибыль до уплаты налогов в период 2021-2022 годов не превышала 1 млрд рублей.
От уплаты налога также будут освобождены компании малого и среднего бизнеса, компании нефтегазового сектора и угледобытчики, плательщики единого сельскохозяйственного налога.
Кроме того, можно сократить сумму налога с 10% до 5%, если заплатить его раньше – в срок с 1 октября по 30 ноября 2023 года.
Фото на обложке: E. O. /
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