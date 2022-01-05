Налоговая служба начала публиковать свой анализ российской экономики

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала публиковать свою детальную аналитику российской экономики. Похожие данные публикует Росстат, но у него, в отличие от ФНС, нет доступа к защищенным налоговой тайной отчетам, которые можно было бы обезличить и использовать.
Результаты мониторинга российской экономики от ФНС доступен на специальном портале ведомства, сообщает РБК.
Все данные собраны со 164 млн налогоплательщиков страны, физических и юридических лиц.
Кроме того, ФНС также использует и публикует, например, данные онлайн-касс о продажах товаров и услуг, доходы наемных рабочих.
Например, за первые девять месяцев 2021 года прибыль российских компаний выросла на 51% по сравнению с тем же периодом в 2020 и составила 19,2 трлн рублей.
У Росстата сопоставимая информация, но есть расхождения в миллиарды рублей. Это ведомство рассчитывает макроэкономические индикаторы по бухгалтерской отчетности компаний и не учитывает банки и малый бизнес. ФНС в своих расчетов учитывает и налог на прибыль.
Доходы работающих по найму, по данным ФНС, тоже выросли — на 13,6% до 29,6 трлн рублей.
В этом случае Росстат использует результаты опросов, а ФНС — информацию о полученных зарплатах, с которых был уплачен НДФЛ.
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Фото на обложке: Kapustin Igor /
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