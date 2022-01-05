Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Налоговая служба начала публиковать свой анализ российской экономики

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала публиковать свою детальную аналитику российской экономики. Похожие данные публикует Росстат, но у него, в отличие от ФНС, нет доступа к защищенным налоговой тайной отчетам, которые можно было бы обезличить и использовать.

Налоговая служба начала публиковать свой анализ российской экономики

Результаты мониторинга российской экономики от ФНС доступен на специальном портале ведомства, сообщает РБК.

Все данные собраны со 164 млн налогоплательщиков страны, физических и юридических лиц.

Кроме того, ФНС также использует и публикует, например, данные онлайн-касс о продажах товаров и услуг, доходы наемных рабочих.

Например, за первые девять месяцев 2021 года прибыль российских компаний выросла на 51% по сравнению с тем же периодом в 2020 и составила 19,2 трлн рублей.

У Росстата сопоставимая информация, но есть расхождения в миллиарды рублей. Это ведомство рассчитывает макроэкономические индикаторы по бухгалтерской отчетности компаний и не учитывает банки и малый бизнес. ФНС в своих расчетов учитывает и налог на прибыль.

Доходы работающих по найму, по данным ФНС, тоже выросли — на 13,6% до 29,6 трлн рублей.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

В этом случае Росстат использует результаты опросов, а ФНС — информацию о полученных зарплатах, с которых был уплачен НДФЛ.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Kapustin Igor / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Режим налогового мониторинга: как перейти и что нужно о нем знать
  2. 2 Как не волноваться и полюбить работу с самозанятыми: разбираем ее преимущества
  3. 3 Налоги в Испании: структура и особенности одной из самых сложных систем в Европе
  4. 4 Налоги в Израиле: сколько платить и как экономить
  5. 5 Разбираемся в налогах Канады: ставки и льготы для физлиц, инвесторов и бизнеса

ВОЗМОЖНОСТИ

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

21 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

31 января 2022

Pulsar VC Acceleration Program

Все ВОЗМОЖНОСТИ